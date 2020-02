Sci alpino, Coppa Europa 2020: Nadine Fest vince anche la discesa di Crans Montana, settima Valentina Cillara Rossi

Nadine Fest non lascia scampo alle rivali e fa sua la discesa di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019-2020. Sulle nevi elvetiche, l’austriaca ha vinto con il tempo di 1:14.79 con 16 centesimi sulla padrona di casa Rahel Kopp e 34 sull’austriaca Rosina Schneeberger. Quarta posizione per la connazionale Vanessa Nussbaumer a 37 centesimi, mentre è quinta la svedese Ida Dannewitz a 83.

Sesta posizione per la svizzera Juliana Suter a 91 centesimi, settima a pari merito per la nostra Valentina Cillara Rossi e per la svizzera Jasmina Suter a 1.11, quindi è nona la nostra Giulia Albano a 1.25, mentre è decima la svizzera Lindy Etzensperger a 1.33.

Le altre italiane: sedicesima Monica Zanoner a 1.70, trentunesima Teresa Runggaldier a 3.17, trentatreesima Elena Dolmen a 3.39 davanti a Sofia Pizzato a 3.52. Non hanno concluso la loro prova Jole Galli e Carlotta Da Canal.

alessandro.passanti@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: shutterstock