Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in Austria a Saalbach. In questa settimana, però, non si corre nel weekend, ma di giovedì e venerdì per una due giorni dedicata tutta alla velocità. La località austriaca, infatti, è stata scelta come sede di recupero delle due gare cancellate originariamente previste per il 15 ed il 16 febbraio a Yanqing ed invece cancellate per l’emergenza Coronavirus.

Di seguito il programma completo delle gare di Saalbach, valevoli per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARE SAALBACH 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO

ore 12.45 Discesa libera maschile

VENERDI’ 14 FEBBRAIO:

11.00 Super-G maschile

GARE SAALBACH 2020: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e DAZN.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: LaPresse