Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch 2020: il weekend inizia con la discesa, austriaci e norvegesi contro Beat Feuz

Bisogna essere onesti in questi casi. Da quando la stagione di Dominik Paris si è bruscamente interrotta nella maniera peggiore, le prove veloci hanno perso molto del loro appeal, e non solamente perché “Domme” è italiano. Con la sua assenza se n’è andata gran parte della adrenalina tra discesa e supergigante. Già si è visto a Kitzbuhel, lo si vedrà anche oggi in quel di Garmisch-Partenkirchen dalle ore 11.30. Sulla pista Kandahar andrà in scena la settima discesa della stagione che ci dirà molto su due piani. Da un lato inizierà a delineare in maniera più dettagliata la situazione per la classifica di specialità, dall’altra, invece, metterà in palio 100 pesantissimi punti per la lotta verso la Sfera di Cristallo.

Da un lato, quindi, lo svizzero Beat Feuz proverà ad allungare in maniera definitiva nella graduatoria di specialità. Il campione classe 1987 veleggia con 480 punti contro i 384 del nostro Dominik Paris, ormai inserito solo in maniera virtuale in questa classifica, mentre gli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr inseguono con 300 e 254 punti rispettivamente. Al quinto posto rimane il norvegese Aleksander Aamodt Kilde con 227 che, oggettivamente, nelle prove veloci deve cambiare marcia se vuole continuare a cullare sogni di Sfera di Cristallo.

Il ventottenne scandinavo non vuole mollare la presa nei confronti del connazionale Henrik Kristoffersen e del francese Alexis Pinturault, ma deve assolutamente migliorare nelle “sue” gare. A parte il secondo posto nel supergigante di Kitzbhel, infatti, Aleksander Aamodt Kilde ha mancato qualche occasione di troppo nelle ultime uscite e, senza una enorme continuità, sarebbe già forse tagliato fuori da ogni sogno di titolo.

In casa Italia, ahinoi, speranze di Coppa del Mondo o Coppa di specialità ormai sono ormai ampiamente nel cassetto. Dominik Paris tornerà solamente il prossimo anno, Peter Fill ha annunciato il ritiro dopo la caduta sulla Streif, Christof Innerhofer prosegue a vista, gara per gara, cercando la migliore condizione, per cui Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia e Mattia Casse dovranno elevarsi oltre questi senatori. I nostri portacolori dovranno essere bravi e solidi a dimostrare il loro valore, anche perché la nostra squadra è ormai tutta sulle loro spalle.

Foto: Lapresse