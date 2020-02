Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: la Valanga Rosa colpisce ancora. Il saluto a Peter Fill

La Valanga Rosa non si ferma più e firma la quarta doppietta di una stagione veramente eccezionale per lo sci alpino femminile italiano. Nel super-G di Rosa Khutor Federica Brignone ha collezionato la prima vittoria in questa specialità della stagione, trionfando davanti a Sofia Goggia. L’Italia continua a dominare la classifica per nazioni ed i numeri sono eccezionali. La squadra femminile italiana di sci alpino ha già ottenuto 7 vittorie e 20 podi in Coppa del Mondo e punta ad due record: il primo quello delle 10 vittorie totali ottenuto nel 1996-1997, il secondo quello del numero di podi (25), che risale alla stagione 2016-2017.

Grazie ai 100 punti guadagnati, Federica Brignone vestirà ben tre pettorali rossi. Infatti Federica è in testa alla classifica di gigante, super-G e combinata. A tutto questo bisogna aggiungere come l’azzurra sia anche al secondo posto nella generale dietro l’inarrivabile Mikaela Shiffrin. Sicuramente la miglior stagione della carriera per Brignone, che ha già ottenuto quattro vittorie quest’anno, portandosi a quota 14 successi in carriera e dunque sempre più vicina a Deborah Compagnoni (16) ed Isolde Kostner (15), che sono le azzurre più vincenti di sempre.

Un super-G di Rosa Khutor che rilancia anche Sofia Goggia. La bergamasca arrivava dalla brutta caduta nella prima discesa di Bansko, obbligandola poi a saltare la seconda libera ed il super-G sulle nevi bulgare. Sofia si è presentata al cancelletto di partenza in Russia con una protezione speciale alla tibia ed è stata bravissima a centrare un podio che le deve dare fiducia per il finale di stagione.

Questo è stato anche il weekend dell’addio alle gare di Peter Fill. Il velocista azzurro si è ritirato ufficialmente a Garmisch, mettendo la parola fine di una grande carriera. L’altoatesino ha partecipato a 355 gare di Coppa del Mondo, collezionando 22 podi e 3 vittorie. Forse troppo poche per le qualità di Fill, ma Peter è riuscito in un’impresa che solo i più grandi hanno saputo centrare, che è quella di conquistare due Coppa del Mondo di discesa (c’è anche una di combinata). Traguardi che lo proiettano nell’olimpo dello sci alpino italiano per sempre.

Foto: Fisi/Pentaphoto