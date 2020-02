Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: Federica Brignone vuole conservare il pettorale rosso a Garmisch

Il rosso è un colore che dona molto in questa stagione a Federica Brignone, il rosso è anche il colore del pettorale di chi è al comando di una classifica nella Coppa del Mondo di sci alpino. La valdostana è addirittura al comando in tre specialità e guida la graduatoria in gigante, combinata e super-G. Proprio in quest’ultima specialità, Federica sarà protagonista nel fine settimana di Garmisch, dove cercherà di difendere il suo primato.

Una stagione finora eccezionale per la valdostana, reduce dalla vittoria di Sochi, la quattordicesima della carriera, a soli due successi dal record assoluto di una leggenda come Deborah Compagnoni. Un anno finora magico per l’azzurra che ha vinto in tre specialità diverse ed è salita sul podio in quattro (in discesa a Bansko), certificando una polivalenza che in pochissime hanno nel circuito femminile.

Adesso il primo obiettivo in ordine di tempo è quello di conservare la vetta della classifica di supergigante, specialità nella quale ha appena vinto a Rosa Khutor. Brignone ha sedici punti di vantaggio sulla svizzera Corinne Suter, che è in questo momento la prima rivale, mentre sono quaranta quelli su una Mikaela Shiffrin che non sarà in gara nel weekend dopo la morte del papà.

Federica dovrebbe correre anche in discesa libera per provare a consolidare il fantastico secondo posto nella classifica generale. Infatti attualmente Brignone ha 955 punti (Shiffrin comanda con 1225) ed è veramente vicina a sfondare il muro dei 1000 punti, traguardo che certificherebbe completamente una stagione semplicemente leggendaria.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse