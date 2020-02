Dominik Windisch l’uomo dei grandi appuntamenti. Riuscirà a stupire anche nelle gare di casa?

Sono tredici le gare individuali di Coppa del Mondo andate in scena nell’arco della stagione 2019-’20. Dominik Windisch ha preso parte a ognuna di esse, classificandosi otto volte nelle prime trenta posizioni, ma facendo breccia fra le prime quindici solo in due occasioni. L’evento si è verificato sia nella sprint di Hochfilzen che in quella di Le Grand Bornand, entrambe concluse al 7° posto.

Questo significa che il trentenne di Anterselva, non solo non è mai salito sul podio, ma addirittura non si è ancora presentato nella top-six. A prima vista il bilancio dell’azzurro potrebbe essere considerato preoccupante. In realtà, analizzando con razionalità la carriera dell’altoatesino, si può notare come la situazione sia in linea con quella del recente passato e vi siano, dunque, tutte le premesse perché possa stupire anche in quelli che saranno a tutti gli effetti i Mondiali di casa.

D’altronde, è sufficiente guardare a quanto avvenuto dodici mesi orsono. Al termine del mese di gennaio 2019, Windisch aveva un rendimento peggiore rispetto a quello attuale. Lo dimostra il fatto che avesse raccolto 168 punti in 15 gare, contro i 188 punti marcati in 13 competizioni del corrente inverno. Vero è che nel 2018-’19 i Mondiali erano nel mese di marzo, cionondimeno Dominik vi arrivò comunque con tanti piazzamenti nella top-ten quanti quelli attuali, ovvero due: il decimo posto nella sprint di Anterselva e il quinto nell’individuale di Canmore.

Nel 2017-’18, inverno della medaglia di bronzo olimpica a PyeongChang, alla vigilia del grande appuntamento stagionale (previsto proprio a febbraio), l’altoatesino aveva ottenuto risultati solo leggermente migliori rispetto a quelli attuali. In 15 prove di Coppa del Mondo aveva firmato 212 punti, tenendo quindi una media leggermente inferiore di quella dell’annata corrente (14,13 punti/gara contro gli attuali 14,46). Inoltre nel suo ruolino di marcia il miglio risultato era, proprio come quest’anno, un settimo posto, arrivato nella mass start di Le Grand Bornand.

Insomma, alla luce di quanto appena esposto, nulla preclude che Windisch possa tirare fuori il proverbiale “coniglio dal cilindro” proprio in occasione dei Mondiali di Anterselva. Il suo rendimento della stagione in corso è in linea con quello degli inverni in cui si è tolto grandi soddisfazioni proprio quando c’erano le medaglie in palio.

Inoltre non va dimenticato come, in concomitanza dei grandi appuntamenti, Dominik abbia quasi sempre saputo alzare l’asticella. Lo fece già nel 2016, quando da outsider concluse quinto la sprint e quarto la mass start dei Mondiali di Oslo. Gli exploit di PyeongChang 2018 e Östersund 2019 sono ancora nella memoria di tutti.

Dunque, analizzando il curriculum dell’atleta e il suo rendimento stagionale, tutto lascia presupporre che il trentenne di Anterselva sia una bomba a orologeria pronta a esplodere proprio quando, sulle nevi dove è letteralmente cresciuto, verranno assegnate le medaglie iridate 2020. Se l’innesco dovesse funzionare a dovere, allora il botto potrà essere fragoroso come quelli uditi in Corea e in Svezia.

BILANCIO DI WINDISCH NELL’ULTIMO LUSTRO

2015-’16

Gare in calendario prima dei Mondiali: 19

Piazzamenti nella top-ten ottenuti da Windisch: 2 (di cui una vittoria)

Risultati ai Mondiali: 5° sprint, 28° inseguimento, 60° individuale, 4° mass start

2016-‘17

Gare in calendario prima dei Mondiali: 15

Piazzamenti nella top-ten ottenuti da Windsich: 3 (di cui due podi)

Risultati ai Mondiali: 18° sprint, 25° inseguimento, 21° individuale, 24° mass start

2017-‘18

Gare in calendario prima delle Olimpiadi: 15

Piazzamenti nella top-ten ottenuti da Windisch: 3

Risultati alle Olimpiadi: 3° sprint, 16° inseguimento, 50° individuale, 17° mass start

2018-‘19

Gare in calendario prima dei Mondiali: 18

Piazzamenti nella top-ten ottenuti da Windisch: 2

Risultati ai Mondiali: 27° sprint, 17° inseguimento, 29° individuale, 1° mass start

2019-‘20

Gare in calendario prima dei Mondiali: 13

Piazzamenti nella top-ten ottenuti da Windisch: 2

Risultati ai Mondiali: ?

