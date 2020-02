Scherma, Coppa del Mondo 2020: Gabriele Cimini sfiora il podio a Vancouver

Grande sorpresa nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a Vancouver. Sulle pedane canadesi torna al successo l’olandese Bas Verwijlen, 36 anni, che non vinceva in World Cup addirittura dall’ottobre 2015 a Berna. Una vittoria inaspettata per Verwijlen, che ha superato in finale il russo Sergey Bida con il punteggio di 15-9. Sul podio ci salgono anche l’ucraino Bogdan Nikishin (15-11 contro Verwijlen) e il venezuelano Ruben Limardo Gascon (15-10 contro Bida).

Il migliore degli azzurri è stato Gabriele Cimini, che si è fermato ai piedi del podio. Il toscano, infatti, è stato sconfitto nei quarti di finale da Limardo Gascon, campione olimpico a Londra 2012. Il venezuelano si è imposto per 15-13. In precedenza Cimini aveva battuto per 15-7 il giapponese Koki Kano e poi erano arrivati i successi con il danese Patrick Jorgensen (15-12) ed il francese Jonathan Bonnaire (15-8).

Eliminazione ai sedicesimi per Enrico Garozzo, battuto per 15-8 dall’ungherese Daniel Berta, dopo che il siciliano aveva sconfitto all’esordio lo svizzero Max Heinzer con il punteggio di 15-10. Delude Andrea Santarelli, testa di serie numero uno, che ha perso al primo turno per 15-13 dall’ucraino Anatolii Herey.

Foto: Bizzi/Federscherma