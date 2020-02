Sassuolo-Roma 4-2, Serie A 2019-2020: Caputo decisivo con una doppietta, giallorossi al tappeto

Pessima sconfitta e situazione di classifica abbastanza preoccupante in ottica Champions League per la Roma, uscita con le ossa rotte dall’anticipo serale della 22ma giornata di Serie A 2019-2020 andato in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La compagine emiliana si è imposta nettamente con lo score di 4-2 grazie ad un fantastico Francesco Caputo, autore di una doppietta, e ai singoli gol di Filip Djuricic e Jeremie Boga, mentre per i giallorossi non sono stati sufficienti le reti siglate nel secondo tempo da Edin Dzeko e Jordan Veretout (su rigore).

Il Sassuolo parte forte dai blocchi e sblocca la sfida dopo 7′ con la bellissima giocata di Caputo, il quale si ripete nove minuti più tardi con la deviazione vincente sull’assist di Toljan per il 2-0 dei neroverdi. La Roma non riesce a rispondere e continua a subire la qualità tecnica della squadra di De Zerbi, che trova addirittura la rete del 3-0 al 26′ con Djuricic sul meraviglioso assist di Berardi. Usciti con le ossa rotte dalla prima mezz’ora di gioco, i giallorossi non sprofondano ulteriormente e accorciano le distanze all’inizio della ripresa con il gol al 55′ del solito Dzeko sul cross di Pellegrini. I capitolini prendono coraggio e creano una palla gol colossale, rimangono in dieci per l’espulsione di Pellegrini (doppio giallo) e poi si portano a -1 con il rigore trasformato da Veretout al 73′. Gli emiliani sfruttano però al meglio la superiorità numerica e mettono in ghiaccio il successo finale con il 4-2 firmato da Boga al 74′.

Foto: Lapresse