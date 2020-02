Sanremo 2020, quanto guadagnano Amadeus, Fiorello, Tiziano Ferro, ospiti e presentatrici. Tutti i cachet

C’è chi ha deciso di donare l’intero compenso in beneficenza, come Tiziano Ferro, ospite fisso del Festival, oppure chi si è dovuto “accontentare” di 140mila euro come la coppia d’oro formata dal calciatore Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, attesissimi ospiti d’onore questa sera per la terza serata del Festival.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le cifre che la Rai sborserà per questo Festival della Canzone Italiana.

La giornalista sportiva Diletta Leotta, la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello e la showgirl e cantante Sabrina Salerno insieme alla conduttrice radiofonica Alketa Vejsiu riceveranno un compenso di circa 25 mila euro.

La giornalista Rula Jebreal percepirà un compenso di circa 20-25 mila euro, cifra che però ha smentito, precisando che devolverà metà del cachet a Nadia Murad, l’attivista irachena yazida che è stata rapita e stuprata dall’Isis. Le polemiche sui compensi hanno infastidito la giornalista palestinese, che in conferenza stampa si è sfogata così: “Il vero tema è capire perché nel 2020 le donne vengono ancora pagate il 25% in meno rispetto agli uomini che fanno il loro stesso lavoro. Ancora prima della trattativa con Rai il mio compenso era già sulla vostra stampa: anche questo dovremmo chiederci, perché si usa la stampa per portare avanti numeri non ancora accertati“.

Le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, a differenza della Jebreal, si dovranno accontentare solo un rimborso spese. L’ospitata di Antonella Clerici, contrattualizzata Rai, dovrebbe valere 50 mila euro. Su Mara Venier, invece, c’è ancora molto riserbo, e, ad oggi, si sa solo che sarà protagonista della serata finale.

Il cachet di Amadeus, conduttore e direttore artistico, sarà invece compreso tra 500 e 600 mila euro, in linea con la cifra percepita dai suoi predecessori Carlo Conti e Claudio Baglioni, mentre 300 mila euro sono previsti per l’ospitata di Roberto Benigni. La spesa totale per la settantesima edizione, secondo i primi dati, dovrebbe avvicinarsi ai 18 milioni di euro per un incasso finale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30/31 milioni di euro.

Non è ancora trapelato a quanto ammonta il compenso pattuito per la partecipazione all’Ariston di Tiziano Ferro, che come detto ha dichiarato nei giorni scorsi la volontà di devolvere tutto in beneficenza, ma secondo Il Corriere della Sera è possibile che le voci di corridoio sui 250 mila euro siano esatte, forse un po’ di meno.

Cristiano Ronaldo, cinque Champions League, cinque Palloni d’oro, lo scudetto dello scorso anno con la Juventus, campione Europeo e della Nations League in carica con il Portogallo, e la sua bellissima fidanzata Georgina Rodriguez, con cui fa coppia fissa dal 2016 e ha avuto una bambina, Alana Martina, per partecipare come ospiti al Festival inizialmente avevano chiesto 150mila euro. Georgina sarà sul palco del Teatro Ariston questa sera a presentare la serata dedicata alle cover in coppia con la cantante, produttrice e presentatrice albanese Alketa Vejsiu, mentre Ronaldo dovrebbe fare una breve apparizione nella prima parte della serata, concordata ieri assieme ad Amadeus che si è assentato qualche ora da Sanremo, pare, proprio per accordarsi sui dettagli con il calciatore della Juve. Il compenso netto per la presenza della “Ronaldo’s family” al Festival questa sera è di 140 mila euro, secondo quanto trapelato dagli organi di stampa.

Di Margherita Ventura

