FOTO Georgina Rodriguez, chi è la sexy compagna di Cristiano Ronaldo: età, compenso, durata rapporto

Nata il 27 gennaio 1994, ha da poco compiuto 26 anni Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo: entrambi sono attesi questa sera quali ospiti del Festival di Sanremo, nella terza serata della kermesse canora. All’inizio doveva esserci soltanto lei a fare da valletta ad Amadeus, ora voci sempre più insistenti vorrebbero anche il portoghese tra i protagonisti della serata.

Fidanzati dal 2016, genitori di Alana Martina, lui portoghese di Madeira, lei spagnola di Jaca, sono la coppia perfetta per una passerella sul palco più importante d’Italia in una serata dove si festeggiano i 70 anni del Festival: il gettone per la coppia d’oro sarà di 140 mila euro per la presenza a Sanremo.

LE FOTO PIU’ BELLE DI GEORGINA RODRIGUEZ

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse