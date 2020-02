Salto con gli sci: Yukiya Sato si impone a Sapporo in una gara pazza davanti a Kraft e Kubacki, attardati Geiger e Kobayashi

Yukiya Sato pesca il jolly e trionfa davanti al proprio pubblico in quel di Sapporo, sede della tredicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019-2020 di salto con gli sci maschile. Il nipponico classe 1995 si è imposto nella prima gara del weekend aggiudicandosi così la seconda vittoria in carriera (ed in stagione) nel circuito maggiore, maturata grazie ad una fantastica rimonta nella seconda serie in cui ha guadagnato ben cinque posizioni (facendo segnare il miglior punteggio parziale) anche grazie ad un vento ballerino che ha fortemente penalizzato tutti quelli che lo precedevano in classifica al termine della prima manche.

Dopo aver chiuso sesto la prima serie con un ottimo salto da 137.5 metri (sostenuto da 2 m/s di vento frontale), Sato si è superato nella seconda prova con una fase di volo impressionante che gli ha permesso di atterrare a quota 138.5 metri (1.40 m/s di vento frontale) per un punteggio complessivo di 244.3 punti. Tra i big, l’austriaco Stefan Kraft si è difeso alla grande in condizioni meteo complicate ed ha conservato la sua seconda piazza in classifica della prima manche con un balzo da 125 metri (meno di un metro al secondo di vento frontale) sufficiente per chiudere a 10.2 punti di ritardo dalla vetta.

Con questo risultato, abbinato al passo falso dell’ormai ex pettorale giallo Karl Geiger (sprofondato in undicesima piazza dopo il quarto posto di metà gara), Kraft diventa il nuovo leader della classifica generale di Coppa del Mondo con un margine di 8 punti sul tedesco e di 79 su Dawid Kubacki. Il polacco ha limitato egregiamente i danni nella seconda serie, difendendo con i denti la sua terza posizione e prolungando a quota dieci la striscia di piazzamenti sul podio consecutivi cominciata con la prima tappa della Tournée dei 4 Trampolini (poi vinta). Grande delusione per il beniamino del pubblico locale Ryoyu Kobayashi, in testa con buon margine dopo il primo round e poi costretto a naufragare in quindicesima piazza a causa di condizioni meteo improponibili. Da segnalare infine la squalifica per tuta irregolare dell’austriaco Jan Hoerl, il quale si era reso protagonista di una rimonta mostruosa dalla 23ma alla quinta piazza.

erik.nicolaysen@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse