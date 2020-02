Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen 2020: Stefan Kraft tenta la fuga

La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci torna in Germania, per la quinta ed ultima volta nell’inverno in corso. Nel weekend si gareggia a Willingen, località dove sovente il massimo circuito è benedetto da autentici bagni di folla. Viste le caratteristiche dell’impianto, non è da escludere che vi possano essere misure eclatanti. La lotta a quattro per la Sfera di cristallo ha vissuto l’ennesimo rimescolamento in quel di Sapporo, dove Stefan Kraft ha guadagnato il pettorale giallo con un vantaggio di 63 punti su Karl Geiger, 139 su Dawid Kubacki e 156 su Ryoyu Kobayashi.

D’altronde il trampolino, denominato “Mühlenkopfschanze“, è dotato di uno stadio in grado di ospitare ben 38.000 spettatori che venne costruito all’inizio del XXI secolo, quando si decise di abbattere l’impianto precedente (edificato nel 1951 e ammodernato negli anni ’80) per erigere l’attuale mastodontica struttura, la quale può non a caso fregiarsi del titolo di Large Hill più grande del mondo. Il punto K è infatti fissato a 130 metri, mentre l’HS è a 145.

Va rimarcato come anche in questa stagione sarà riproposto il format del “Willingen 5”. I punti ottenuti in tutti i cinque i salti ufficiali (qualificazione e i quattro di gara) saranno sommati allo scopo di avere una classifica che assegnerà, all’atleta con il punteggio più alto, un jackpot di 25.000 euro. Sul piano agonistico, l’unica conseguenza di questa competizione è rappresentata dal fatto che la qualificazione del venerdì avrà valore per entrambe le gare del weekend. Dunque, se non si supera il taglio, non si avrà una seconda chance la domenica. Infatti i 50 atleti che gareggeranno sabato, saranno gli stessi di domenica.

Willingen ha fatto il proprio ingresso nel calendario della Coppa del Mondo nel 1995, diventando subito appuntamento fisso per il circuito maggiore al lordo delle cancellazioni dovute a condizioni meteo avverse. Sinora nella località dell’Assia si sono disputate 31 gare individuali valevoli per la Sfera di cristallo, in cui si sono imposti ventidue differenti atleti. Fra di essi, una coppia si è issata a quota 3 successi. Si tratta di Noriaki Kasai (1999, 1999, 2003) e Kamil Stoch (2014, 2014, 2015). Interessante notare come il nipponico abbia fatto “in tempo” a imporsi anche sulla versione del trampolino precedente rispetto a quella attuale.

Comprendendo il polacco e il giapponese sono ben dieci i saltatori in attività ad aver già primeggiato sul Mühlenkopfschanze. Al suddetto tandem si aggiungono con 2 vittorie Gregor Schlierenzauer (2009, 2010) e Severin Freund (2011, 2015). Hanno vince raccolto 1 affermazione Peter Prevc (2016), Andreas Wellinger (2017), Daniel-Andre Tande (2018), Johann Andre Forfang (2018), Karl Geiger (2019) e Ryoyu Kobayashi (2019).

Se si guarda ai podi, si contano la bellezza di venti uomini tuttora in azione ad aver raccolto almeno un piazzamento nella top-three. Questa graduatoria è capitanata da Severin Freund, spintosi a quota 6.

6 – FREUND Severin [GER] (2-2-2)

5 – STOCH Kamil [POL] (3-2-0)

4 – KASAI Noriaki [JPN] (3-0-1)

3 – PREVC Peter [SLO] (1-1-1)

3 – DAMJAN Jernej [SLO] (0-1-2)

2 – SCHLIERENZAUER Gregor [AUT] (2-0-0)

2 – KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (1-0-1)

2 – AMMANN Simon [SUI] (0-1-1)

2 – KOUDELKA Roman [CZE] (0-1-1)

2 – ZYLA Piotr [POL] (0-0-2)

1 – WELLINGER Andreas [GER] (1-0-0)

1 – TANDE Daniel-Andre [NOR] (1-0-0)

1 – FORFANG Johann Andre [NOR] (1-0-0)

1 – GEIGER Karl [GER] (1-0-0)

1 – KRAFT Stefan [AUT] (0-1-0)

1 – FREITAG Richard [GER] (0-1-0)

1 – EISENBICHLER Markus [GER] (0-1-0)

1 – ITO Daiki [JPN] (0-0-1)

1 – FETTNER Manuel [AUT] (0-0-1)

1 – KUBACKI Dawid [POL] (0-0-1)

Volgendo invece lo sguardo ai vari movimenti nazionali, si può evincere come a Willingen sia l’Austria il Paese più vincente, tuttavia la Germania è nettamente al comando della classifica riservata ai podi. Infine interessante notare come il Giappone qui si sia sempre tolto grandi soddisfazioni, arrivando addirittura a ricoprire il ruolo di terza forza in campo.

21 (6-10-5) – GERMANIA

15 (7-6-2) – AUSTRIA

12 (5-2-5) – GIAPPONE

11 (5-3-3) – NORVEGIA

10 (4-3-3) – POLONIA

10 (3-3-4) – FINLANDIA

8 (1-2-5) – SLOVENIA

4 (0-1-3) – SVIZZERA

2 (0-1-1) – REP.CECA

PROGRAMMA E PALINSESTO TELEVISIVO

Venerdì 7 febbraio, ore 18.00 – Qualificazione (Diretta Eurosport dalle 17.55)

Sabato 8 febbraio, ore 16.00 – Gara I (Diretta Eurosport dalle 15.55)

Domenica 9 febbraio, ore 16.00 – Gara II (Diretta Eurosport)

