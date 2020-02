Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ljubno 2020: nuovo round della sfida Hölzl vs Lundby

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci si appresta ad affrontare una sua “classica”. Nel weekend infatti si gareggia a Ljubno, in Slovenia. La località sarà teatro di un nuovo scontro tra Chiara Hölzl e Maren Lundby, le duellanti per la conquista della Sfera di cristallo. Nelle ultime competizioni, l’austriaca ha iniziato a guadagnare terreno sulla norvegese, ora distanziata di 90 punti. La scandinava, dunque, dovrà cercare di invertire la tendenza per evitare di perdere contatto in maniera sensibile.

Il complesso denominato Logarska Dolina ha sinora ospitato 14 gare valevoli per il massimo circuito rosa. Solamente Zao, Lillehammer e Sapporo possono vantare un numero maggiore di competizioni. Peraltro la località è dotata di una notevole tradizione.

Da queste parti i primi eventi agonistici andarono in scena già nel lontano 1931, ma si prese la decisione di costruire un impianto permanente solo nell’immediato dopoguerra. Il primo trampolino artificiale venne eretto tra il 1949 e il 1952 grazie al fondamentale apporto della popolazione e delle imprese locali, che supportarono anche finanziariamente la sua edificazione.

Negli anni ’70 e ’80 si venne a creare un vero e proprio complesso di cinque trampolini, compresi quelli di piccole e piccolissime dimensioni, indispensabili per permettere di praticare la disciplina anche ai bambini. Addirittura il K20 venne dotato di una zona di atterraggio in plastica già nel 1983, allo scopo di poterlo utilizzare anche d’estate.

L’intero impianto è stato oggetto di un importate ristrutturazione a cavallo tra il XX e il XXI secolo. Inoltre la struttura è stata rimodernata per l’ultima volta nel 2015, anno in cui è stata dotata anche di una nuova torre per la giuria. Inizialmente era previsto un rifacimento che avrebbe dovuto trasformare il trampolino da HS94 ad HS105, tuttavia tale intervento è stato annullato per ragioni finanziarie.

Sinora a Ljubno si sono disputate 14 gare valevoli per la Sfera di cristallo, nelle quali si sono imposte sei diverse saltatrici. Fra di esse chi ha raccolto più successi è Sara Takanashi, issatasi a quota 5 (2013, 2013, 2015, 2015, 2019). Si contano inoltre 3 affermazioni per Daniela Iraschko-Stolz (2015, 2016, 2018) e Maren Lundby (2017, 2018, 2019). Ha ottenuto 2 vittorie Sarah Hendrickson (2012, 2012), mentre hanno festeggiato in 1 singola occasione Maja Vtic (2016) e Katharina Althaus (2017).

Se si guarda ai podi, si contano dodici donne tutt’ora in azione ad aver raccolto almeno un piazzamento nella top-three. Anche qui comanda Takanashi, capace di raggiungere la doppia cifra.

10 – TAKANASHI Sara [JPN] (5-4-1)

6 – IRASCHKO-STOLZ Daniela [AUT] (3-2-1)

6 – HENDRICKSON Sarah [USA] (2-1-3)

5 – LUNDBY Maren [NOR] (3-2-0)

4 – ALTHAUS Katharina [GER] (1-1-2)

2 – VTIC Maja [SLO] (1-1-0)

1 – VOGT Carina [GER] (0-1-0)

1 – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT] (0-0-1)

1 – ROGELJ Spela [SLO] (0-0-1)

1 – HÖLZL Chiara [AUT] (0-0-1)

1 – WÜRTH Svenja [GER] (0-0-1)

1 – BOGATAJ Ursa [SLO] (0-0-1)

1 – SEYFARTH Juliane [GER] (0-0-1)

Volgendo lo sguardo ai vari movimenti nazionali, il Giappone sarà anche il Paese più vincente in assoluto, tuttavia l’Austria padrona di casa ha raccolto più podi.

10 (5-4-1) – GIAPPONE

8 (3-2-3) – AUSTRIA

5 (3-2-0) – NORVEGIA

6 (2-1-3) – USA

7 (1-2-4) – GERMANIA

4 (1-1-2) – SLOVENIA

2 (0-1-1) – FRANCIA

In casa Italia si registrano quattro piazzamenti nella top-ten. I migliori risultati sono tre 7’ posti, tutti firmati dalle sorelle Malsiner. Manuela si piazzò per due volte in questa posizione nel 2017, mentre Lara vi è riuscita in un’occasione nel 2019. Inoltre, sempre nel 2017, Elena Runggaldier si è classificata una volta in 10^ piazza.

Infine non va dimenticato come nel weekend sia in programma una prova a squadre, la seconda di sempre su questo trampolino. Nel 2019 vinse la Germania, davanti alla Slovenia e all’Austria.

PROGRAMMA

Venerdì 21, ore 14.00 – Qualificazione Gara Individuale

Sabato 22, ore 11.30 – Gara a squadre

Domenica 23, ore 11.30 – Gara Individuale

