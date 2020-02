Short track, la staffetta femminile vince il bronzo nei Mondiali junior 2020 a Bormio

Ultima giornata di gare sull’anello di ghiaccio di Bormio, sede dei Mondiali junior di short track 2020. E’ arrivata la medaglia in casa Italia con il bronzo della staffetta femminile. Chiara Betti, Elisa Confortola, Viola de Piazza e Katia Filippi si sono classificate sul terzo gradino del podio con il crono di 4’21″298, nella gara vinta dall’Olanda (4’12″019, record del mondo junior), davanti alla Russia (4’13″288) e alle azzurre. Squalificate le coreane. Sul versante maschile, successo nella finale B di Luca Durrance Lim, Thomas Nasalini, Davide Oss Chemper e di Luca Spechenhauser in 3’59″147 davanti all’Ungheria (4’04″691) e alla Francia (4’09″199). L’oro in questa gara è stata ad appannaggio della Corea del Sud con il tempo di 3’55″494 (primato del mondo junior), mentre hanno completato la top-3 la Russia (3’55″982) e il Giappone (4’12″437).

Per quanto concerne le gare individuali, ovvero i 1000 metri donne e uomini, la citata Elisa Confortola è giunta terza nella finale B (1’52″888) nella prova che ha visto il successo assoluto della coreana Gilli Kim (1’32″069), a precedere Corinne Stoddard (1’32″924) e la russa Anna Matveeva (1’33″292). Seconda piazza per l’altro azzurro Lim (1’39″682) nella finale B del chilometro maschile. L’atto conclusivo è stato vinto dal cinese Sun Long (1’34″108), argento per il coreano Hyunjun Ahn (1’34″111) e bronzo per il russo Vladimir Balbekov (1’34″647).

Foto: LaPresse