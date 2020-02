Speed skating, Four Continents 2020: concluse le gare a Milwaukee

Si sono conclusi, nella tarda serata italiana, i Four Continents di speed skating, che si sono disputati a Milwaukee, negli USA: assegnati gli ultimi sei titoli sui 1000 metri, nei team pursuit e nei team sprint, maschili e femminili. Va ricordato che non hanno preso parte alle gare statunitensi atleti italiani.

Nei 1000 metri femminili vince la statunitense Brianna Bocox in 1’15″537, precedendo di 0″48 la nipponica Rio Yamada e di 0″51 l’altra statunitense Mia Kilburg-Manganello. Nei 1000 metri maschili successo del nipponico Koki Kubo, che vince in 1’08″544, andando a beffare per appena due millesimi di secondo il canadese Laurent Dubreuil, secondo, mentre è terzo a 0″30 il sudcoreano Jin-Su Kim.

Nel team pursuit femminile si impongono gli USA, primi in 3’02″559, che battono per 6″04 il Canada, più staccata la Cina, terza a 11″59. Nel team pursuit maschile successo del Canada, che vince in 3’44″361, davanti alla Corea del Sud, seconda a 3″25. Terza piazza per il Kazakistan a 3″54.

Nel team sprint femminile vittoria per il Canada, primo in 1’29″824, che stacca di 0″88 la Corea del Sud, mentre è terza a 3″56 la CIna. Nel team sprint maschile successo della Corea del Sud, che vince in 1’21″085, precedendo la Cina, seconda a 0″27, ed il Kazakistan, terzo a 0″32.

Foto: Vladislav Gajic shutterstock