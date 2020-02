Rugby, Sei Nazioni Under 20 2020: Francia-Italia 31-19. Azzurrini rimontati e battuti dai pari età transalpini

L’Italia Under 20 di rugby è stata battuta in trasferta dai pari età della Francia ad Aix-en-Provence, che si sono imposti nella seconda giornata del Sei Nazioni di categoria per 31-19. Azzurrini autori di un primo tempo eccellente, con le mete di Lai, Drudi e Varney, mentre i padroni di casa rispondono con le marcature di Tiberghien e Farissier, con la frazione chiusa sul 14-19 per l’Italia, Nella ripresa il piazzato di Debaes accorcia le distanze, la meta di Dumortier sancisce il sorpasso transalpino, e nel finale la marcatura di Guillard nega agli azzurrini il bonus difensivo, consegnando ai transalpini il punto aggiuntivo per le quattro mete con il definitivo 31-19.

TABELLINO

Francia v Italia 31-19

Marcatori: p.t. 2’ m. Lai (0-5); 11’ m. Drudi tr. Garbisi (0-12); 22’ m. Tiberghien tr. Debaes (7-12); 29’ m. Varney tr. Garbisi (7-19); 37’ m. Farissier tr. Debaes (14-19); s.t. 25’ c.p. Debaes (17-19); 30’ m. Dumortier tr. Debaes (24-19); 40’ m. Guillard tr. Debaes (31-19).

Francia: Tiberghien; Dridi, Costosseque, Moefena (1’ st. Dumortier), Farissier; Dolhagaray (10’ pt. Debaes), Le Garrec (38’ st. Viallard); Joseph (cap), Le Corvec (23’ st. Witz), Bazin (38’ st. Guillard); Warion, Maravat; Ikahehegi (35’ st. Montagne), Cramont (35’ st. Zarantonello), Bordelai (9’ st. Lotrian). All.: Boher.

Italia: Trulla; Lai (9’ st. Borin), Mori (29’ st. Albanese), Bertaccini, Mba; Garbisi (cap, 22’ st. Ferrarin), Varney; Cannone L., Andreani (24’ st. Meggiato), Maurizi; Zambonin, Favretto (18’ st. Panozzo); Neculai (2’ st. Hasa), Lucchesi (19’ st. Balelli), Drudi (1’ st. Michelini). All.: Roselli.

Foto: Claudio Bosco LPS