Rugby, Sei Nazioni 2020: i convocati dell’Italia per il raduno di Roma, 19 azzurri verso la sfida alla Scozia

La Nazionale Italiana di rugby è tornata a casa dopo la sconfitta contro la Francia maturata ieri a Parigi. Gli azzurri si sono difesi nel secondo incontro del Sei Nazioni 2020 e ora il mirino è già puntato verso il match contro la Scozia, in programma sabato 22 febbraio alle ore 15.15 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Un gruppo di 19 giocatori si ritroverà venerdì 14 febbraio nella capitale proprio per preparare la prima partita casalinga della stagione, il giorno successivo verrà comunicata la lista completa dei giocatori che domenica 16 febbraio raggiungeranno il gruppo azzurro a Roma. Di seguito i convocati dell’Italia per il raduno di Roma.

CONVOCATI ITALIA RUGBY, RADUNO A ROMA:

Piloni



Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 42 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 9 caps)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 4 caps)*Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 26 caps) – capitano

Tallonatori

Dean BUDD (Benetton Rugby, 28 caps)

Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, 2 caps)*

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 118 caps)

Flanker/n.8

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 5 caps)*

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 10 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 24 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 38 caps) Mediani di mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 38 caps) Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 56 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 41 caps) Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 24 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 25 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 31 caps)*

Leonardo SARTO (Benetton Rugby 35 caps)*

*membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Foto: Lapresse