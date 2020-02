Rugby a 7: a Sydney non si ferma il dominio della Nuova Zelanda femminile

Non cambia la musica nel rugby 7s femminile, con le Sevens Series che questo weekend sono andate in scena a Sydney, Australia. Vincono le ragazze della Nuova Zelanda e per le Black Ferns 7s è la quarta vittoria consecutiva e il quarto successo su cinque tappe del torneo mondiale della disciplina olimpica. E a pochi mesi da Tokyo 2020 le neozelandesi sono sempre più le favorite d’obbligo per la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici.

Dopo aver chiuso imbattute la fase a gironi, le neozelandesi in semifinale hanno affrontato la Francia, vincendo per 24-7. Nell’altra semifinale, invece, dominio totale del Canada che batte le campionesse olimpiche in carica dell’Australia per 34-0. Così nella finalina per il terzo posto le australiane si risollevano e, seppur a fatica, hanno la meglio delle francesi per 12-10, mentre la Nuova Zelanda sfida il Canada per il titolo a Sydney.

Match che resta in equilibrio per un tempo, con la meta neozelandese di Tyla Nathan-Wong ad aprire le danze, cui segue la risposta di Charity Williams, ma prima del riposo le Black Ferns tornano avanti con Gayle Broughton. Match che si chiude in avvio di ripresa, con le mete di Niall Williams, Theresa Fitzpatrick e Alena Saili per il 33-7 finale. Nuova Zelanda ora prima in classifica con 96 punti, davanti alla coppia formata da Australia e Canada che inseguono a 80 punti.

