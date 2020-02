Perugia-Verva Varsavia in tv oggi: orario, programma, streaming Champions League volley maschile

Oggi mercoledì 19 febbraio si gioca Perugia-Verva Varsavia, match valido per la Champions League 2020 di volley maschile. Al PalaBarton si conclude la fase a gironi della massima competizione continentale, i Block Devils sono già certi del primo posto nel proprio raggruppamento e dell’annessa qualificazione ai quarti di finale. I ragazzi di coach Vital Heynen, reduci dal successo in campionato contro Ravenna, non hanno nulla da chiedere a questo incontro anche perché sono sicuri di essere testa di serie nel sorteggio del tabellone della fase a eliminazione diretta. I padroni di casa non scenderanno in campo col coltello tra i denti anche se vorranno comunque regalare una gioia al proprio pubblico e vorranno proseguire la striscia vincente anche in vista della Final Four della Coppa Italia che andrà in scena nel weekend.

La capolista della nostra SuperLega potrebbe operare un ampio turnover e concedere un turno di riposo alle stelle Wilfredo Leon, Aleksandar Atanasijevic, Luciano De Cecco, Marko Podrascanin, Filippo Lanza. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione polacca guidata da coach Andrea Anastasi che è obbligata a vincere per sperare di essere tra le tre migliori seconde classificate che accedono ai quarti di finale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Perugia-Verva Varsavia, match valido per la Champions League 2020 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

PERUGIA-VERVA VARSAVIA, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO:

Loading...

Loading...

20.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Verva Varsavia Orlen Paliwa

PERUGIA-VERVA VARSAVIA, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LPS/Loris Cerquiglini