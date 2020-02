Civitanova-Fenerbahce in tv oggi: orario, programma, streaming Champions League volley

Oggi, 19 febbraio, alle ore 20.30 Civitanova tornerà in campo nell’ultimo match della fase a gironi di Champions League contro Fenerbahce. Il destino delle due squadre è ormai definito con i marchigiani ormai sicuri del primo posto nel raggruppamento mentre i turchi rimarranno sorprendentemente ultimi.

Fefè De Giorgi farà riposare tutti i big visto che non c’è nulla di significativo in gioco, anche in considerazione del fatto che nel fine settimana si giocherà la Final Four di Coppa Italia. Nella gara d’andata i marchigiani hanno vinto col risultato di 3-1 ma quella di oggi è un match particolare visto che entrambe le compagini potranno scendere sul parquet ampiamente rimaneggiate.

Civitanova è stata estremamente convincente nel Gruppo A di Champions League dove ha vinto tutte le cinque gare disputate, lasciando agli avversari in totale quattro set. Fenerbahce, invece, non è riuscita mai a trovare il successo. Di seguito il programma della partita Civitanova-Fenerbahce di Champions League, che sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

CIVITANOVA-FENERBAHCE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO:

20.30 Civitanova-Fenerbahce

Foto LPS/Daniele Nicli