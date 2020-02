Pentathlon, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo de Il Cairo. Dieci azzurri in Egitto

Saranno dieci gli azzurri impegnati in Egitto, a Il Cairo, per la prima tappa della Coppa del Mondo di pentathlon moderno, che si svolgerà tra il 26 febbraio e l’1 marzo: in programma il 26 le qualificazioni femminili, seguite il 27 da quelle maschili, mentre il 28 si terrà la finale femminile ed il 29 quella maschile. Chiusura l’1 marzo con la staffetta mista.

Questi i convocati del DT Roberto Naccari: chiamati per la gara maschile Riccardo De Luca (Carabinieri), Matteo Cicinelli (Carabinieri), Gianluca Micozzi (Esercito) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), mentre per la prova femminile Alessandra Frezza (Aeronautica), Francesca Tognetti (Carabinieri), Aurora Tognetti (Carabinieri) ed Alice Sotero (Fiamme Azzurre), infine per la staffetta mista Valerio Grasselli (Esercito) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro).

I DIECI CONVOCATI DELL’ITALIA

INDIVIDUALE MASCHILE

Riccardo De Luca (Carabinieri)

Matteo Cicinelli (Carabinieri)

Gianluca Micozzi (Esercito)

Giorgio Malan (Fiamme Azzurre)

INDIVIDUALE FEMMINILE

Alessandra Frezza (Aeronautica)

Francesca Tognetti (Carabinieri)

Aurora Tognetti (Carabinieri)

Alice Sotero (Fiamme Azzurre)

STAFFETTA MISTA

Valerio Grasselli (Esercito)

Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro)

Foto: FIPM