Pattinaggio artistico, Four Continents 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Si svolgerà dal 4 al 9 febbraio presso la Waikiki Mokdong Ice Rink di Seoul (Corea Del Sud) la ventiduesima edizione dei Four Continents 2020, prestigiosa competizione internazionale di pattinaggio artistico che coinvolge tutti i paesi extraeuropei. L’evento acquista quest’anno un sapore particolare in quanto segna il ritorno dopo due anni del nipponico Yuzuru Hanyu, motivato a conquistare finalmente l’unico titolo che ancora manca alla sua preziosa bacheca.

Per l’occasione in campo maschile saranno presenti altri interessanti atleti da monitorare: da Yuma Kagiyama, per molti erede dell’alieno, al cinese Boyang Jin passando per lo statunitense Jason Brown e i canadesi Keegan Messing e Nam Nguyen, senza dimenticare l’asso di casa Junhwan Cha. Attesa nel singolo femminile per lo scontro tra la Rika Kihira e Young You che, dopo il trionfo alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, atterrando il triplo axel potrebbe provare a insidiare la leadership tra le mura amiche.

Sarà un monologo USA invece la prova della danza, dove assisteremo alla battaglia interna tra Madison Chock-Evan Bates e Madison Hubbell-Zachary Donohue, con Piper Gilles-Paul Poirier pronti ad approfittare dei loro eventuali passaggi a vuoto. Grande spettacolo anche nelle coppie d’artistico grazie alla partecipazione dei Campioni Mondiali in carica Wenjing Sui-Cong Han e quella dei connazionali Cheng Peng-Yang Jin e dei canadesi Kirsten Moore Towers-Micheal Marinaro.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEI FOUR CONTINENTS 2020 (orario italiano)

Giovedì 6 febbraio

Loading...

Loading...

03:00-05:27 Rhythm dance danza sul ghiaccio

06:15-08:00 Short program coppie d’artistico

10:40-13:55 Short program individuale femminile

Venerdì 7 febbraio

05:30-08:27 Free dance danza sul ghiaccio

10:05-13:55 Short program individuale maschile

Sabato 8 febbraio

05:00-08:50 Free program individuale femminile

10:15-12:20 Free program coppie d’artistico

Domenica 9 febbraio

03:30-07:25 Free program individuale maschile

9:30-12:00 Exhibition Gala

FOUR CONTINENTS 2020: LA PROGRAMMAZIONE DELLA RAI

Vista l’assenza di atleti italiani la RAI, detentrice unica dei diritti televisivi, trasmetterà la competizione in differita. Riportiamo di seguito la programmazione provvisoria:

Mercoledì 12 febbraio, ore 17:50 RAISPORT+HD

Giovedì 13 febbraio, ore 16:00 RAISPORT+HD

Venerdì 14 febbraio, ore 11:25 RAISPORT+HD

Foto: Colombo Pier