Pattinaggio artistico a rotelle, arriva l’Artistic World Cup. le Finali in Germania

Tutto pronto per la nuova stagione di pattinaggio artistico a rotelle, la seconda dopo la rivoluzionaria introduzione del nuovo sistema di punteggio Rollart, entrato in vigore ufficialmente lo scorso anno. Proprio per immergersi ancora di più nelle nuove dinamiche regolamentari, per ottimizzare al meglio i programmi dei pattinatori in vista delle gare più blasonate e per spingere la disciplina verso nuovi orizzonti la World Skate ha organizzato una nuova, appassionante, competizione: l’Artistic World Cup.

In direzione simile a ciò che vediamo sul ghiaccio con il circuito Grand Prix, a partire dal mese di maggio andranno in scena due tappe di qualificazione riservate alle specialità individuali, danza, coppie e solo dance; la prima in programma in Portogallo, nello specifico a Sines dal 4 al 10 maggio, la seconda in Italia, ad Opicina (Trieste), dal 18 al 24 maggio. I migliori 10 classificati delle specialità individuali e le migliori 8 coppie di artistico e di danza dei due appuntamenti otterranno l’accesso alle Finali, che andranno in scena alla Stadthalle di Bremerhaven, in Germania, dal 2 al 6 giugno. Nella fase finale ci sarà inoltre anche spazio per la disciplina del pattinaggio spettacolo (Quartetti, Piccoli Gruppi, Grandi Gruppi e Precision). Da regolamento infine, ogni nazione potrà piazzare per ogni categoria un massimo di tre partecipanti.

L’Artistic World Cup sarà dunque un gustoso antipasto di un’annata sportiva che sarà contrassegnata da eventi di alto profilo: dalla prima edizione degli Italian Roller Games prevista per il mese di luglio a Riccione, località che ospiterà anche i Campionati Europei, all’attesissima rassegna iridata di Asuncion (Paraguay), fissata dal 28 settembre all’11 ottobre.

ARTISTIC WORLD CUP 2020, LE DATE DELLE GARE

SEMIFINALI

4-10 maggio, Sines, Portogallo (Coppa di Portogallo)

18-24 maggio, Opicina (Trieste), Italia (Sedmak-Bressan International)

FINALI

2-6 giugno, Bremerhaven, Germania

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)