I giochi online: tipologie e caratteristiche

Da pionieri della rivoluzione informatica a label dai fatturati milionari: i giochi online sono uno dei casi più noti di sviluppo e potenzialità economica derivante dalla diffusione di Internet presso il grande pubblico. Nati come luogo di aggregazione per pochissimi appassionati, oggi sono uno dei mercati più fiorenti, che si tratti di giochi di avventura, di casinò online o dei più svariati programmi. Vediamo quali sono le principali tipologie di giochi online oggi e le caratteristiche principali, i numeri e i fatturati che a queste realtà si riferiscono.

Quali giochi online esistono?

Pur essendoci un numero incredibile di differenti tipologie di giochi online, per questa trattazione sarà sufficiente riferirsi a tre categorie principali: i giochi di ruolo online (noti anche con l’acronico Massime Multiplayer Online Role Playing Games – MMORPG), i giochi Flash e i giochi d’azzardo.

Accantonando i giochini Flash, diffusi su tutte le piattaforme (PC, tablet, console e smartphone), ai quali è capitato più o meno a tutti di giocare di tanto in tanto e che, a loro volta, si distinguono a seconda che siano free to play ovvero a pagamento, le caratteristiche e i numeri più consistenti nel panorama videoludico online si concentrano sulle altre due categorie.

Loading...

Loading...

In particolare, i MMORPG o giochi di ruolo online sono tra i più diffusi in rete, essendo capaci di attirare – per l’incredibile varietà dell’offerta e il gran numero di differenti case di sviluppo attive in questo settore – decine di milioni di videogamers: ciò spiega il motivo per cui essi rappresentano un investimento pressoché sicuro per gli sviluppatori, che non a caso sono molto attivi a pubblicare continuamente aggiornamenti o nuove uscite in un mercato che sembra non essere ancora giunto a saturazione.

I giochi di cui si parla, però, difficilmente offrono prospettive di guadagno ai giocatori (salvo il caso di tornei internazionali che vengono organizzati per i games più noti e per i quali si prevedono specifiche ricompense). Questo aspetto segna la grande differenza con i giochi d’azzardo online: il fattore che ne ha decretato il successo è, appunto, la prospettiva di vincita in denaro che – complici la fortuna e la bravura del giocatore – può rendere decisamente più affascinante e divertente questo tipo di gioco online.

I giochi di ruolo online

Concentrandosi per un attimo sugli MMORPG, è necessario operare una ulteriore distinzione. Infatti, questo tipo di giochi si suddividono in tre gruppi principali: quelli dove è richiesto un abbonamento per accedere al gioco o, comunque, sono previsti pacchetti a pagamento; quelli dove si acquista una tantum il gioco; quelli gratuiti ma normalmente affollati di banner pubblicitari e prospettive di upgrade a pagamento (cd. acquisti in app).

Il principale fattore di crescita dei giochi di ruolo è dato dal fatto che questi video-games sono stati sviluppati per il gioco in cooperativa, su server che normalmente collegano players diffusi su tutto il globo. Partendo da Ultima Online, pioniere di genere fantasy, e passando per titoli arcinoti come Everquest e World of Warcraft (quest’ultimo online dal 2004 e ancora di forte appeal a dispetto di giochi graficamente e tecnologicamente più avanzati), esistono MMORPG in grado di assommare anche 100 milioni di giocatori iscritti.

Quanto ai fatturati dei giochi di ruolo online, basta fornire due esempi. La società sviluppatrice di WoW (World of Warcraft), nel solo 2016 ha chiuso con un fatturato di oltre 6 miliardi e mezzo di dollari, con una crescita del 42% rispetto all’anno precedente (quasi due miliardi in più rispetto all’anno precedente). Lo stesso dicasi per la società che sviluppa il gioco League of Legends, che nello stesso hanno ha guadagnato quasi due miliardi di dollari.

Caratteristiche e mercato dei giochi d’azzardo online

Passando all’altra tipologia di giochi online, quelli d’azzardo, anche in questo caso i numeri sono molto significativi. Seguendo i dati Agimeg, l’Agenzia Giornalistica del Mercato del Gioco, nell’ultimo anno i casinò online hanno registrato un fatturato in crescita per oltre 830 milioni di euro.

Occorre fare delle precisazioni, però. Ci sono giochi classici, come il poker online e la roulette, che hanno subito delle lievi flessioni negli ultimi anni. Viceversa, altre tipologie hanno subito gli incrementi più importanti, trainando di fatto l’intero comparto: ciò riguarda in particolare le slot machine online. I motivi di questo andamento sono molteplici: da un lato questo gioco si presenta come più pratico e intuitivo, fattore che permette ai giocatori di divertirsi in modo più semplice; dall’altro lato, la presenza di slot online gratis incentiva i neofiti ad avvicinarsi a questo gioco nella prospettiva di vincere soldi veri.

Naturalmente, nei giochi di casinò online si trovano moltissime altre attività ludiche, che possono differenziarsi anche per tipologia di utenza, gusti personali e modalità di fruizione. Sotto questo profilo, infatti, una delle tendenze di maggior rilievo degli ultimi anni è il progressivo passaggio ai dispositivi mobili, con molti utenti che abbandonano il PC e altrettanti sviluppatori che forniscono comode applicazioni per assecondare i gusti mobile-friendly del pubblico.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock