Emozioni a non finire nell’edizione 2020 degli Academy Awards. Una cerimonia all’insegna dello spettacolo e delle sorprese, come ad esempio i premi riguardanti le categorie tecniche: il successo di Le Mans ’66 nella categoria Montaggio e Montaggio Sonoro. Non certo imprevedibile quanto è accaduto nelle premiazioni riservate agli attori. Brad Pitt, Laura Dern, Renée Zellweger e Joaquin Phoenix hanno portato a casa la statuetta e pochi dubbi sul ritenere l’interpretazione di quest’ultimo nel Joker qualcosa di speciale e di creativo.Tuttavia il vero colpo gobbo è stato rappresentato nei riconoscimenti più pesanti. Ebbene, Parasite di Bong Joon-Ho ha ottenuto vinto l’Oscar per il “Miglior film” e la “Miglior regia”. Di seguito l’elenco di tutti i vincitori:

Oscar 2020, tutti i vincitori e a chi sono stati assegnati. L’elenco completo

Miglior film: Parasite

Migliore regia: Bong Joon-Ho per Parasite

Miglior attore protagonista: Joaquin Phoenix per Joker

Migliore attrice protagonista: Renee Zellweger per Judy

Migliore attrice non protagonista: Laura Dern per Storia di un matrimonio

Miglior attore non protagonista: Brad Pitt per C’era una volta a… Hollywood

Migliore sceneggiatura originale: Parasite

Migliore sceneggiatura non originale: Jojo Rabbit

Migliore fotografia: Roger Deakins per 1917

Miglior montaggio: Le Mans ’66 – La grande sfida

Miglior scenografia: C’era una volta a… Hollywood

Migliori costumi: Piccole donne

Migliore colonna sonora originale: Joker

Migliore canzone originale: Rocketman

Migliore trucco e acconciatura: Bombshell

Miglior sonoro: 1917

Miglior montaggio sonoro: Le Mans ’66 – La grande sfida

Migliori effetti speciali: 1917

Migliore film d’animazione: Toy Story 4

Miglior film straniero: Parasite

Miglior documentario: American factory

Foto: LaPresse