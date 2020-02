LIVE, Notte degli Oscar 2020 In DIRETTA. Il coreano “PARASITE” sbanca Hollywood! Finalmente Brad Pitt: migliore attore non protagonista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER L’ELENCO COMPLETO DEI VINCITORI DEGLI OSCAR 2020

Di Chiara Sani

5.30: Si conclude così la NOTTE DEGLI OSCAR 2020, una nottata lunga ma piena di grande cinema e di MAGIA… Buonanotte (o buongiorno) a tutti!

Loading...

Loading...

5.17: Una splendida JANE FONDA raggiunge il palco per aprire la busta e annunciare IL MIGLIOR FILM e si conclude con un ennesimo COLPO DI SCENA: stravolgendo tutte le previsioni non vince il film 1917 ma vince il film coreano PARASITE!!! Prima volta nella storia che un film NON in lingua inglese vince l’Oscar per il Miglior Film!!! E’ un capolavoro realizzato a Seoul e che ha conquistato Hollywood come un vero colpo di fulmine. Altra nota interessante è che la produttrice coreana E’UNA DONNA, quindi un cambiamento nel sistema dell’industria cinematografica che è già in atto e che ci regalerà sicuramente altre sorprese e altri splendidi film. E’ proprio il caso di dire che PARASITE ha messo ‘IN GINOCCHIO DA TE’ l’intera industria del cinema!

5.10: E ora la premiazione per il MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA e l’Oscar lo vince il favoritissimo JAQUIN PHOENIX!!! Il suo discorso di ringraziamento è stato semplicemente straordinario! Ha ricordato l’importanza di essere una voce per aiutare il mondo! L’importanza di non sentirsi superiori agli altri anche inteso come RAZZE o COMUNITA’. Ha riconosciuto di essere sempre stato un attore difficile con cui lavorare ed ha ringraziato alcuni presenti in sala che gli hanno dato una seconda possibilità. Ha concluso ricordando il famosissimo fratellino morto davanti ai suoi occhi tanti anni fa: “A 17 anni mio fratello River Phoenix scrisse ‘Corri verso il rifugio con amore e giungerà anche la pace’”!

5.00: Spike Lee è pronto per aprire la busta contenente il nome del MIGLIOR REGISTA e qui c’è un clamoroso colpo di scena!!! Non vince il favorito Sam Mendes, ma il coreano BONG JOON HO per il film PARASITE!!! Secondo Oscar per questo film! Il regista, che non parla una parole di inglese, tramite l’interprete fa un elogio e una citazione al suo idolo MARTIN SCORSESE, anche lui in nomination, il quale si becca una gigantesca standing ovation da tutti in sala che lo applaudono per alcuni minuti.

4.55: Sigourney Weaver, Gal Gadot e Brie Larson presentano la cinquina per la MIGLIOR COLONNA SONORA E VINCE l’Oscar la compositrice islandese HILDUR GUDNADOTTIR per il film JOKER! L’Oscar per la MIGLIOR CANZONE lo vincono Sir Elton John e Bernie Taupin, per ROCKERMAN!

4.50: MOMENTO MUSICALE ESILARANTE GRAZIE AL MAGICO ETERNO FANTASTICO ELTON JOHN!!!

4.42: Entra in scena una PENELOPE CRUZ più bella che mai nel suo abito nero con applicazioni di fiori sul decoltee, pronta ad annunciare il vincitore nella categoria del MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE: vince l’OSCAR il favorito PARASITE, applaudito da una standing ovation da parte di tutti nel Dolby Theater!!!

4.33: L’Oscar al MIGLIOR TRUCCO invece è andato al film BOMBSHELL. Questo incredibile lavoro di make up ha permesso di truccare e trasformare Charlize Theron e renderla identica all’ ex giornalista di Fox News, Megan Kelly.

E ADESSO COMINCIA IL BELLO!

4.25: L’Oscar per i MIGLIORI EFFETTI SPECIALI mi ha fatto saltare dalla sedia dal ridere: due comici si sono presentati vestiti da grandi gatti pelosi con grosse code e baffi!!! Hanno cominciato a parlare normalmente, come se niente fosse, quando all’improvviso hanno cominciato a graffiare e soffiare contro il microfono ad asta! Sono andati avanti così per alcuni minuti esilaranti, tra le risate di Al Pacino, Di Caprio e tutto il pubblico!!! Finalmente hanno dato l’Oscar al film 1917.

4.15: L’Oscar al MIGLIOR MONTAGGIO va al film FORD vs FERRARI.

4.05: Will Ferrell annuncia l’Oscar per la MIGLIOR FOTOGRAFIA, che va al mitico ROGER DEACKINS, per il film 1917 di Sam Mendes. Dopo tantissime nominations, tra cui i film LE ALI DELLA LIBERTA’ e FARGO, è al suo secondo Oscar, il primo è del 2018 per BLADE RUNNER 2049.

3.45: Momento musicale a sorpresa interpretato dal grande EMINEM, che trasmette energia e adrenalina pura, molto utile a quest’ora di notte (sono già passate le 4 in italia) per non abbioccarsi!!

3.30: E adesso stanno per aprire la busta per la vincitrice nella cinquina MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA. L’Oscar va a LAURA DERN!!! Buon compleanno e quale miglior regalo se non la statuetta d’oro per premiare la sua bravura!!! Il regista del film per cui era candidata, STORIA DI UN MATRIMONIO, si scioglie in lacrime di commozione.

3.00: MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: vince l’eclettico TAIKA WAITITI, con il suo JO JO RABBIT.

IO LE AMO!!! Presentano la cinquina della MIGLIOR SCENOGRAFIA le due comiche più talentuose d’America: MAYA RUDOLPH e KRISTEN WIIG. Invece di presentare i candidati cominciano a litigare tra loro, fingendo di andarsene via, tra le risate di tutti, in particolare di Martin Scorsese piegato in due dal ridere. Poi Maya e Kristen strizzano l’occhio alla telecamera e dichiarano: “Visto?? Non stavamo litigando, stavamo RECITANDO! Perché stasera è pieno di registi, non si sa mai che gli venga voglia di scritturarci…!” Poi aprono finalmente la busta e l’Oscar va al film di Tarantino, ‘Once upon a time… a Hollywood’.

Le due pazze comiche introducono anche la cinquina per I MIGLIORI COSTUMI: vince il suo secondo oscar la costumista JACQUELINE DURRAN per il film PICCOLE DONNE. Sale sul palco vestita con un abito che sembra una tovaglia con sopra dei cerotti, ai piedi indossa babbucce o ciabatte, non si capisce bene… (il mio pigiama coi coniglietti è molto più chic!)

2.35: MIGLIOR CORTOMETRAGGIO ANIMATO: vince ‘HAIR LOVE’. Gli autori e vincitori parlano di KOBE BRYANT come una vera ispirazione per tutti (Kobe vinse l’Oscar per BASKETBALL).

Per consegnare l’oscar alla MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE arrivano due presentatori molto speciali, DIANE KEATON e KEANU REEVES. Aprono la busta e… qui c’è un colpo di scena!! Vince l’Oscar il film coreano PARASITE!

2.25: MIGLIOR FILM ANIMATO: vince l’Oscar TOY STORY 4!!! (tra i doppiatori ci sono Tom Hanks e Keanu Reeves).

2.15: Ma indovinate un po’ chi vince l’Oscar come miglior attore non protagonista?? BRAD PIIIIIIT!!!!

Sale sul palco e si avvicina scherzosamente alla statuetta camminando al rallenty! Ringrazia con molta commozione tutti coloro che nel suo lungo percorso lo hanno portato fino a questo premio pazzesco e conclude il suo ‘speach’ dedicando l’Oscar ai suoi figli! Ricordiamo che questo è il suo PRIMO Oscar come attore ma il suo SECONDO Oscar al suo attivo: vinse in qualità di Produttore l’Oscar come miglior film per ’12 ANNI SCHIAVO’. Bravo Brad!!!

2.00 (ora italiana). INIZIO ESILARANTE IN STILE MUSICAL, CANTATO DALL’ATTRICE/CANTANTE JANELLE MONAE!

1.58: CI SIAMO! La cerimonia sta per cominciare…

1.50: Il regista del film JO JO RABBIT, il simpaticissimo e geniale neozelandese TAIKA WAITITI viene intervistato dalla modella LILY (Victoria’s Secret) e quasi sviene davanti alla TV americana, esclamando che lei è troppo bella e lo confonde…! Alla domanda di Lily’: “Sei felice delle 6 nominations all’Oscar per il tuo film?” lui risponde “Se erano 7 ero più felice!” (Ma va??)

AL PACINO è ganzissimo, con un’aria un po’ rock’n roll e una giacca nera stupenda. Si presenta agli intervistatori della televisione USA insieme al collega ROBERT DE NIRO. AL spiega che il regista MARTIN SCORSESE, sul set, ti guida e ti protegge come attore… ti crea una rete di sicurezza e ti dà la sensazione ti tenerti la mano, mentre sei in scena!

PENELOPE CRUZ è vestita in un lungo abito total black e racconta alle telecamere della sua interpretazione di DOLOR Y GLORIA nel ruolo della mamma di PEDRO ALMODOVAR, sottolineando la straordinaria capacità del collega ANTONIO BANDERAS di immedesimarsi proprio nel ruolo di PEDRO (il film parla della vita del regista).

Tra candidate agli Oscar e intervistatrici televisive non può non cascare l’occhio sulle loro UNGHIE!!! Mamma mia quanto sono lunghe e colorate…!!! Ma come fanno a stringersi la mano???

Ecco arrivare sul RED CARPET la candidata e favorita RENEE ZELLWEGER: STUPENDA! E’ fasciata in un abito bianco argento e il suo look è molto pulito, raffinato. E poi sfilano LEONARDO DI CAPRIO, KEANU REEVES, CHARLIZE THERON e MARGOT ROBBIE… Molti abiti color pastello e bianchi per le attrice quest’anno, a segnare le nuove tendenze della moda.

BRAD PITT viene intervistato dalla bella Lily Aldrige che lo fa sghignazzare per le sue domande un po’ assurde tipo: “Brad, tu nel film interpreti uno stant man… hai fatto tu direttamente le scene pericolose?”. Ma LILY! Ti pare che un uomo da milioni di dollari come Brad Pitt si fa prendere a cazzotti in faccia e si lancia dai cornicioni dei palazzi???

1.00: Ecco BILLIE EILISH, il fenomeno musicale dell’anno, che indossa un giubbottone largo e scarpe da tennis tutto CHANEL, ma soprattutto si presenta con i capelli verde pistacchio, al neon!

00,50: Antonio Banderas con la bellissima moglie al suo fianco, sta parlando alla televisione americana, raccontando l’immensa emozione della sua PRIMA CANDIDATURA nella carriera. L’intervistatrice d’eccezione è la top model LILY ALDRIGE, l’ANGELO di VICTORIA’S SECRETS.

La candidata (terza candidatura nella vita) LAURA DERN si presenta sul red carpet in compagnia della mamma e della figlia. Indossa un ABITO PAZZESCO: color rosa cipria con il bustier nero di pietre preziose. Raffinatissimo!

0.30: La Notte degli Oscar, giunta alla sua 92esima edizione, è finalmente arrivata e tutto è pronto al DOLBY THEATRE DI LOS ANGELES per accogliere candidati, invitati, stilisti e giornalisti.

0.20: Buongiorno e benvenuti agli amici di OA Sport al racconto della Notte degli Oscar 2020. I pronostici danno come favoriti JOAQUIN PHOENIX (miglior attore), RENEE ZELLEWGER (miglior attrice), BRAD PITT (miglior attore non protagonista), LAURA DERN (miglior attrice non protagonista), il film coreano PARASITE (miglior film straniero, miglior sceneggiatura, etc), ma AGLI OSCAR NON SI SA MAI, TUTTO PUO’ SUCCEDERE!

Parliamo di SCARLETT JOHANSSON, che quest’anno ha vinto nella gara dei conti correnti perché ha fatturato ben 56 milioni di dollari battendo tutte le colleghe. Dopo vent’anni di carriera ( ha cominciato a recitare da bambina) è alla sua prima nomination … anzi due: infatti è doppiamente candidata nelle due categorie, ma i pronostici non la danno favorita.

Nota particolare del film capolavoro-coreano PARASITE: nella colonna sonora c’è la canzone ‘In ginocchio da te’ di GIANNI MORANDI!

SIAMO PRONTI, comincia il RED CARPET SHOW!!! La televisione americana intervista in diretta mondiale tutti i candidati a questi OSCAR 2020!

Anche noi siamo sul RED CARPET (virtualmente), nel CUORE GLAM di Los Angeles, mentre cominciano ad arrivare, più splendide che mai, le STAR protagoniste di questa edizione:

Quest’anno, esattamente come l’anno scorso, non ci sarà un solo presentatore a guidare l’intera serata, bensì una serie di star del cinema che si alterneranno per annunciare le cinquine e premiare i vincitori.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MUSICA E CINEMA

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter