VIDEO Joaquin Phoenix conquista l’Oscar come “Miglior Attore”: un riconoscimento dovuto per l’interprete di “Joker”

Il duro lavoro paga. Joaquin Phoenix ha vinto l’Oscar come “Miglior attore protagonista”, emozionando Hollywood per la sua interpretazione nel suo “Joker”. Phoenix nel suo discorso ha ammesso di aver compiuto nel corso della sua vita cose terribili, dedicando questa vittoria al mai dimenticato fratello River, morto a soli 23 anni per overdose.

Foto: LaPresse