Orario Verona-Juventus e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni

Sabato 8 febbraio (ore 20.45) si gioca Verona-Juventus, match valido per la 23ma giornata della Serie A 2020 di calcio. Allo Stadio Bentegodi andrà in scena una partita fondamentale per le sorti dell’intero campionato: i bianconeri si trovano al comando della classifica generale con quattro punti di vantaggio sulla Lazio e tre sull’Inter, gli scaligeri sono invece a metà graduatoria ma sono ampiamente in lotta per un posto in Europa League. I Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico ma dovranno prestare la massima attenzione perché i gialloblù hanno tutte le carte in regola per impensierire i padroni di casa.

I ragazzi di Maurizio Sarri hanno sconfitto la Fiorentina nell’ultimo turno e hanno così respinto gli assalti delle più immediatre inseguitrici, si arriva in un momento fondamentale della stagione perché giovedì si giocherà la semifinale d’andata della Coppa Italia contro il Milan e poi sarà già tempo di Champions League con l’impegno contro il Lione. Non sembra essere previsto turn-over con Cristiano Ronaldo pronto a trascinare i compagni di squadra visto il suo eccellente stato di forma mentre il Verona proverà a inseguire il colpaccio dopo aver pareggiato contro la Lazio nel recupero infrasettimanale.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Verona-Juventus, match valido per la 23ma giornata della Serie A 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN 1 e in diretta streaming su DAZN.

VERONA-JUVENTUS, SERIE A: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 8 FEBBRAIO:

20.45 Verona-Juventus

VERONA-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su DAZN 1.

Diretta streaming su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-JUVENTUS:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo.

