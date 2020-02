Orario Superbowl 2020: come vederlo in tv e streaming. In campo San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs

Chi alzerà al cielo il Lombardi Trophy 2020? Kansas City Chiefes e San Francisco 49ers si sfideranno domani notte nel cinquantaquattresimo Super Bowl, ultimo atto del campionato NFL. La super-sfida si disputerà alle ore 00.40 italiane all’Hard Rock Stadium di Miami, Florida e si annuncia quanto mai equilibrata, con l’attacco scintillante dei Chiefs e che proverà a mettere in crisi la difesa migliore di tutta la Lega, quella dei californiani. Da un lato l’MVP della scorsa stagione, Patrick Mahomes, dall’altra la clamorosa difesa dei californiani che, dal loro punto di vista, scommettono sul loro gioco di corsa che sembra non avere limiti. La difesa dei Niners sarà troppo anche per i Chiefs? Lo scopriremo domani notte, nel LIV Super Bowl che, nel corso dell’intervallo di metà partita proporrà l’attesissimo concerto a due di Shakira e Jennifer Lopez.

IN TV – Il cinquantaquattresimo Super Bowl si potrà seguire su DAZN in diretta in lingua originale o in italiano in streaming su pc, tablet o smart-phone, mentre anche sul Canale 20 (151 di Sky e 20 digitale terrestre) si potrà seguire in diretta.

PROGRAMMA LIV SUPER BOWL

Lunedì 3 febbraio

ore 00.40 Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: YES Market Media / Shutterstock.com