Olimpia Milano-Cremona in tv oggi, Coppa Italia basket 2020: orario, programma, streaming

Comincia la Final Eight 2020 di Coppa Italia. Il primo quarto di finale vedrà andare in scena il derby lombardo tra l‘Olimpia Milano e la Vanoli Cremona. Una sfida che si è giocata solamente qualche giorno fa in campionato e che ha visto la vittoria della squadra di Ettore Messina solamente all’ultimo secondo grazie alla tripla di Vlado Micov. Previsto dunque grandissimo equilibrio anche oggi, con Cremona che tenterà di sovvertire il pronostico contro una Milano che spesso in Coppa Italia è caduta già alla prima sfida.

A|X Armani Exchange Milano – Vanoli Basket Cremona, primo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia 2020, si giocherà giovedì 13 Febbraio alle ore 20.45. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 2 HD, Rai Sport HD ed in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

PROGRAMMA ORARI TV OLIMPIA MILANO-VANOLI CREMONA

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO

Ore 18.00 A|X Armani Exchange Milano – Vanoli Basket Cremona

Diretta TV: Eurosport 2 HD, Rai Sport HD

Diretta streaming: Eurosport Player, DAZN

Diretta scritta: OA Sport

