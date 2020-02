Napoli-Inter, ritorno semifinale Coppa Italia: data, programma, orario e tv

Quando si giocherà Napoli-Inter, ritorno della semifinale della Coppa Italia 2020 di calcio? L’appuntamento è per giovedì 5 marzo (ore 20.45) quando al San Paolo le due squadre si affronteranno nella sfida decisiva per il passaggio del turno, le due formazioni torneranno in campo dopo la sfida d’andata che è andata in scena mercoledì 12 febbraio a San Siro. In palio la qualificazione all’atto conclusivo della competizione, si preannuncia una battaglia infuocata perché entrambe le contendenti vogliono giocare la finale a Roma contro la vincente di Juventus-Milan.

Il Napoli avrà il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico ma naturalmente le dinamiche di quella partita dipenderanno dall’esito del match d’andata. Vige la regola dei gol in trasferta, in caso di una vittoria per parte con identico punteggio o di un doppio pareggio con risultato identico allora si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Napoli-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

NAPOLI-INTER, RITORNO SEMIFINALE COPPA ITALIA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 5 MARZO:

20.45 Napoli-Inter

NAPOLI-INTER, RITORNO SEMIFINALE COPPA ITALIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

