Oggi 1° febbraio (ore 09.30) andrà in scena la finale femminile degli Australian Open 2020 tra Garbine Muguruza e Sofia Kenin. La spagnola parte con i favori del pronostico. Nell’autoritario 2-0 con il quale ha superato in semifinale Simona Halep la numero trentadue del mondo ha messo in mostra il meglio del proprio repertorio. Ottimo ritmo al servizio, dritto potente e preciso oltre che un rovescio molto solido. Va da sé che nella finale di uno Slam tutto è possibile. Per Kenin si tratta della prima finale Slam della carriera. A soli 21 anni la tennista statunitense potrà giocarsi le sue chance anche se, almeno sulla carta, parte leggermente sfavorita. In realtà le possibilità di vittoria in semifinale contro la numero uno del ranking mondiale e tennista di casa Ashleigh Barty erano decisamente inferiori eppure è riuscita a rifilarle un secco 2-0. Nell’unico precedente, risalente allo scorso settembre a Pechino, è stata proprio la giovane statunitense ad avere la meglio.

Muguruza-Kenin in tv oggi, Finale femminile Australian Open 2020: orario, programma, streaming

Oggi 1° febbraio andrà in scena la finale femminile degli Australian Open 2020 tra Garbine Muguruza e Sofia Kenin. La copertura televisiva sarà garantita da Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match. Di seguito la programmazione:

Sabato 1° febbraio

9.30 Muguruza vs Kenin – Finale femminile Australian Open 2020

Foto: Mai Gravers / shutterstock.com