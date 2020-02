MotoGP, Test Sepang 2020: tutti i piloti partecipanti. Presenti Valentino Rossi, Dovizioso, Marquez e tutti i big

Mancano ormai solo due giorni all’inizio dei test pre-stagionali della MotoGP in programma da venerdì 7 a domenica 9 febbraio sul tracciato di Sepang, in Malesia. Dopo la tre giorni dello shakedown riservata a collaudatori e rookie, arriverà finalmente il momento di vedere all’opera i protagonisti che prenderanno parte al Mondiale MotoGP 2020 a partire dal Gran Premio del Qatar, tappa inaugurale della stagione che si disputerà nel weekend 6-8 marzo.

Svariati gli spunti d’interesse per cominciare a capire i valori in campo del campionato, anche se il punto di riferimento per tutti rimane indubbiamente Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda, dominatore incontrastato della scorsa stagione in cui ha portato a casa agevolmente l’ottavo titolo iridato della carriera, non si presenta però in Malesia al top dal punto di vista fisico in seguito all’intervento alla spalla destra a cui si è sottoposto un paio di mesi fa. Sulla carta i rivali più temibili dell’iberico in ottica iridata dovrebbero essere Andrea Dovizioso (Ducati), Maverick Viñales (Yamaha ufficiale) e Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), mentre c’è grande curiosità per verificare la competitività del nove volte campione del mondo Valentino Rossi in sella alla versione 2020 della Yamaha.

L’Italia sarà rappresentata ai test anche da Danilo Petrucci, Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli, tutti a caccia di riscontri positivi per avvicinarsi nel migliore dei modi al Qatar, mentre Andrea Iannone non potrà partecipare in attesa di conoscere l’esito definitivo della sentenza della FIM a proposito del caso doping in cui è coinvolto. Di seguito l’elenco completo dei piloti attualmente annunciati dai vari team che disputeranno i test ufficiali della MotoGP a Sepang:

LINE-UP PILOTI TEST SEPANG MOTOGP 2020: TUTTI I PARTECIPANTI

Honda Repsol: Marc Marquez, Alex Marquez

Yamaha Monster: Valentino Rossi, Maverick Viñales, Jorge Lorenzo

Ducati: Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci

Suzuki: Alex Rins, Joan Mir

Red Bull KTM: Pol Espargarò, Brad Binder

Aprilia: Aleix Espargarò, Bradley Smith

KTM Tech 3: Iker Lecuona, Miguel Oliveira

Honda LCR: Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami

Ducati Pramac: Jack Miller, Francesco Bagnaia

Ducati Avintia: Tito Rabat, Johann Zarco

Yamaha Petronas: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

