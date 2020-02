MotoGP, Test Sepang 2020: Fabio Quartararo, l’anti-Marquez. Il francese può mettere pressione sin dalle prime prove

Tra i piloti che affronteranno questi test pre-stagionali di Sepang con un particolare mix di emozioni c’è assolutamente Fabio Quartararo. Il giovane talento francese, esploso in maniera incredibile nel corso della passata stagione, si trova di fronte ad un appuntamento di grande importanza, per diversi motivi. In primo luogo potrà finalmente usufruire e conoscere la nuova M1 della Yamaha. Nel suo caso, inoltre, sarà una vera e propria prima volta dato che nella scorsa annata a livello di mezzo non era alla pari con Valentino Rossi e Maverick Vinales.

Proprio per questo motivo, quindi, per il nativo di Nizza si apre un nuovo capitolo della propria carriera. Da enfant prodige deve diventare presto una certezza. Da pilota che sfidava Marc Marquez gara dopo gara, deve passare allo status di contender al titolo. Un salto in avanti non da poco, per una pressione sulle spalle che aumenterà in maniera esponenziale. Quello che ha fatto nei 19 Gran Premi del 2019 è già stato messo ampiamente in archivio. Ora tutto sarà nuovamente da dimostrare, e da conquistare e nessuno concederà tempo al pilota soprannominato “El Diablo”.

Il primo, parzialissimo, assaggio di quel che succederà nella prossima stagione lo capiremo nei prossimi giorni. Da venerdì 7 febbraio a domenica 9, infatti, vivremo i test di Sepang che come consuetudine apriranno la stagione e ci faranno capire chi ha lavorato meglio nel corso dell’inverno. Per Fabio Quartararo le dita sono assolutamente incrociate. Dopo diversi progetti sbagliati, infatti, la casa di Iwata confida di avere trovato la giusta direzione per la propria moto, favorendo la guida dello stesso francese e, anche di Maverick Vinales.

Fabio Quartararo scalpita. Vuole sedersi sulla sua nuova M1 e dimostrare a tutti che quanto di buono fanno nella scorsa annata non sia stata una magnifica illusione. Il francese vuole confermarsi e continuare a stupire. Vincere la prima gara nella classe regina e sfidare occhi negli occhi per il titolo anche Marc Marquez. Un obiettivo davvero complicato, certo, ma le qualità del nizzardo sono una garanzia. Tutto dipenderà dalla Yamaha. Se la casa nipponica gli metterà nelle mani una moto competitiva ci sarà davvero da divertirsi. Inizieremo a capirlo già dai test malesi? Nel frattempo le dita del portacolori del team SIC Petronas sono incrociate…

Foto: Valerio Origo