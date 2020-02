MotoGP, Test Sepang 2020: Bradley Smith proverà la nuova Aprilia insieme ad Aleix Espargarò, attesa per la sentenza su Iannone

C’è grande attesa da parte degli appassionati di motori per vedere all’opera per la prima volta quest’anno i protagonisti della MotoGP nei test pre-stagionali di Sepang, in Malesia. Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio si disputerà infatti una tre giorni di test ufficiali molto importanti per raccogliere dati importanti utili per lo sviluppo delle moto che prenderanno parte al Motomondiale 2020. Tra i team della classe regina a caccia di riscontri positivi nei test malesi c’è sicuramente l’Aprilia, reduce da un’annata opaca in cui ha navigato spesso e volentieri nelle retrovie della griglia raccogliendo solo un 6° posto in Australia con Andrea Iannone come miglior risultato in gara.

Il centauro abruzzese però non potrà partecipare regolarmente ai test di Sepang perché ancora in attesa della sentenza della FIM sul caso doping in cui è coinvolto. La casa di Noale, costretta a trovare un piano B, schiererà in Malesia la coppia formata dal titolare spagnolo Aleix Espargarò e dal collaudatore britannico Bradley Smith, con quest’ultimo che potrebbe prendere il posto di Iannone anche nei weekend di gara nel caso in cui il pilota italiano venga squalificato per un lungo periodo.

Per Espargarò si tratterà della prima uscita con la RS-GP 2020, completamente rivoluzionata in ogni minimo aspetto rispetto alla moto dell’anno scorso. Mentre lo spagnolo dovrà cominciare sostanzialmente da zero a prendere confidenza con la nuova Aprilia, Smith ha già avuto la possibilità di provare il mezzo in occasione dello Shakedown riservato ai rookie e ai collaudatori che si è disputato proprio sull’impegnativa pista di Sepang negli ultimi tre giorni. Il team italiano, guidato dal direttore generale Massimo Rivola, ha chiamato in Malesia anche Lorenzo Savadori per testare le sue capacità di adattamento ad una MotoGP facendolo girare però nel corso dello Shakedown sull’Aprilia in versione 2019.

Foto: Lapresse