MotoGP, Test Losail 2020: Valentino Rossi cerca conferme dopo Sepang. Esame decisivo in vista del Mondiale

Dopo aver cominciato con il piede giusto il 2020 nei test di Sepang, Valentino Rossi andrà a caccia di conferme da sabato 22 a lunedì 24 febbraio nella tre-giorni di test pre-stagionali in programma a Losail, in Qatar. Si tratterà dell’ultima prova generale da parte di tutti i team della classe regina del Motomondiale prima dell’esordio stagionale da disputare sempre sul tracciato nel deserto qatariota dal 6 all’8 marzo.

Il “Dottore”, dopo aver spento 41 candeline nella giornata di ieri, si appresta così ad affrontare la 25ma stagione nel Motomondiale, la 19ma in MotoGP, con l’obiettivo di restare competitivo in modo da trovare gli stimoli per proseguire la sua carriera di almeno un’altra annata con il Team Petronas. I primi riscontri raccolti in Malesia alla guida della M1 2020 sono positivi, con la nuova versione della Yamaha che sembra adattarsi molto bene alle mescole di pneumatici Michelin introdotte per questo campionato.

Il nove volte campione del mondo di Tavullia adesso deve dimostrarsi veloce anche in Qatar per confermare l’ottimo feeling con la Yamaha ufficiale 2020, provando nel frattempo a limare il gap specialmente sul passo gara con gomme usate nei confronti dei pari marca Maverick Viñales e Fabio Quartararo. Nella passata stagione Rossi fu protagonista di un bruttissimo avvio di Mondiale, chiudendo 14° le qualifiche del Qatar con un ritardo di 1″ dal pole-man e compagno di squadra Viñales, mentre in gara si invertirono i ruoli con la rimonta del marchigiano fino alla quinta piazza ed il crollo dell’iberico (settimo all’arrivo).

Da quando è tornato in Yamaha nel 2013, Valentino si è sempre trovato a proprio agio nel primo Gran Premio della stagione arrivando nella top5 di Losail per sette edizioni consecutive. Vedremo quali saranno i primi responsi della pista nei test, con la consapevolezza di dover comunque aspettare almeno il weekend di gara vero e proprio per capire parzialmente i valori in campo ai nastri di partenza del Mondiale MotoGP 2020.

Foto: Lapresse