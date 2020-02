MotoGP, Test Losail 2020: programma, orari, tv e streaming, calendario

Il Mondiale MotoGP 2020 si avvicina sempre più ad ampi passi, ma prima dell’esordio dell’8 marzo è ancora tempo di test per i piloti della classe regina. Dopo aver già messo in archivio la tre giorni di lavoro sulla pista malese di Sepang, ora toccherà a Losail, in Qatar, per altre tre giornate di capitale importanza. I protagonisti del Motomondiale saranno impegnati da sabato 22 a lunedì 24 febbraio per la seconda ed ultima finestra di test pre-stagione. I piloti avranno a disposizione l’ultima chance per provare le moto e testare i nuovi componenti in vista dell’inizio del Mondiale che scatterà sempre in Qatar nel weekend del 6-8 marzo. Vedremo se anche a Losail saranno confermate le sensazioni viste a Sepang, ovvero con Suzuki e Yamaha in ottima forma, mentre Honda e Ducati erano leggermente in difficoltà.

IN TV- Non sono previste dirette tv o streaming delle sessioni, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per tutte le giornate di test. Gli orari sono italiani (in Qatar sono avanti due ore rispetto a noi).

PROGRAMMA TEST LOSAIL 2020 – MOTOGP

Sabato 22 febbraio

ore 13.00-19.00 Test MotoGP, prima giornata

Domenica 23 febbraio

ore 13.00-19.00 Test MotoGP, seconda giornata

Lunedì 24 febbraio

ore 13.00-19.00 Test MotoGP, terza giornata

