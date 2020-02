MotoGP, Test Losail 2020: Marc Marquez dovrà sciogliere i dubbi su condizione fisica e una Honda ‘scorbutica’

Siamo ormai alle porte della seconda finestra di test riservati alla MotoGP in vista del Mondiale 2020. Dopo quanto visto a Sepang (Malesia) è tempo di spostare armi e bagagli nel deserto del Qatar per la tre-giorni di prove di Losail. Una sessione che assume enorme importanza per diversi motivi. In primo luogo vedremo le nuove moto nella configurazione con la quale prenderanno il via al campionato (nel weekend del 15 marzo sullo stesso circuito qatariota), quindi potremo iniziare a valutare le comparazioni tra i due test, per capire chi si confermerà, o meno, infine potremo capire in maniera più accurata come procederà l’avvicinamento di Marc Marquez a questa nuova annata.

Lo spagnolo, infatti, ha vissuto in maniera davvero complicata i test di Sepang. L’operazione alla spalla a cui si è dovuto sottoporre nel corso dell’inverno (per il secondo anno consecutivo, per giunta) non è stata ancora riassorbita e, come ha confermato lo stesso Cabroncito, non gli stata ancora permettendo di guidare come vorrebbe, tanto da non avere ancora trovato la giusta collocazione sulla moto. Una moto che, tra le altre cose, sembra partire con qualche piccolo neo rispetto alla scorsa stagione.

Dodici mesi fa, per esempio, fu amore a prima vista tra il sei volte campione della classe regina e la sua Honda, quest’anno invece qualche intoppo si è potuto notare. In primo luogo la nuova nata del colosso giapponese ha un motore leggermente meno “dolce” rispetto all’edizione 2019, inoltre le nuove componenti non hanno ancora soddisfatto in pieno lo spagnolo. Lo ha confermato lui stesso al termine delle prove malesi: si ritiene maggiormente preoccupato dalla sua Honda piuttosto che dalla sua spalla. Un campanello d’allarme minimo, sia ben chiaro, dopotutto il pacchetto dal quale partiva Marc Marquez era letteralmente cucito addosso alle sue caratteristiche ma, ad ogni, modo tecnici ed ingegneri dovranno correre ai ripari in fretta.

La tre giorni di Losail è pronta a scattare, si terrà infatti dal 22 al 24 febbraio (dalle ore 13.00 alle ore 19.00) e ci permetterà di capire come si concluderà la pre-stagione del campione del mondo. Tutti gli occhi di avversari e addetti ai lavori sono rivolti su di lui il “nemico pubblico numero uno”. Quest’anno il catalano parte con la chiara intenzione di vincere ancora, chiudere il pokerissimo di successi consecutivi ed il numero sette in MotoGP, ma i presupposti appaiono meno scontati del previsto. Conoscendo le capacità di Honda e Marc Marquez tutto si potrà risolvere in breve tempo e, a quel punto, starà agli avversari rispondere, e non sarà semplice, come si è visto nelle annate precedenti.

Foto: Lapresse