MotoGP in tv, Test Losail 2020: orari, programma, streaming, palinsesto 22-24 febbraio

I Test MotoGP 2020 si disputeranno a Losail (Qatar) dal 22 al 24 febbraio, sarà questa pista in Medio Oriente a ospitare la seconda finestra dei test pre-stagionali dopo quella andata in scena un paio di settimane fa a Sepang (Malesia). I piloti avranno dunque a disposizione altri tre giorni (18 ore totali) per provare le moto e testare le varie componenti, ormai ci si avvicina a grandi passi all’inizio del Mondiale: la prima garà si svolgerà proprio su questo circuito nel weekend del 6-8 marzo.

Per il momento la Yamaha ha risposto presente e ha fatto la differenza, Fabio Quartararo è stato velocissimo sul giro secco mentre Maverick Vinales è piaciuto sul passo e Valentino Rossi sembra essere in crescita. Marc Marquez sta recuperando dall’operazione alla spalla destra, vedremo se in Qatar riuscirà a esprimersi al meglio in sella alla sua Honda. La Ducati ha faticato a Sepang, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno sofferto con le nuove gomme Michelin e dovranno aggiustare il tiro. Attenzione anche alla Suzuki con un buon Alex Rins.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari dei Test MotoGP 2020 a Losail. Non sono previste dirette tv e/o streaming, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per tutte le giornate di test. Gli orari sono italiani (in Qatar sono avanti due ore rispetto a noi).

CALENDARIO TEST MOTOGP LOSAIL 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI

SABATO 22 FEBBRAIO:

13.00-19.00 Test MotoGP, prima giornata

DOMENICA 23 FEBBRAIO:

13.00-19.00 Test MotoGP, seconda giornata

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO:

13.00-19.00 Test MotoGP, terza giornata

TEST MOTOGP LOSAIL 2020: COME SEGUIRLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Non sono previste dirette tv e/o streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per tutte le giornate di test.

