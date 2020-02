MotoGP, Fabio Quartararo, l’anti-Marc Marquez designato? Il francese fortissimo sul giro secco ma sui long run…

La tre-giorni di Sepang (Malesia) è già parte del passato e ad Iwata c’è un sorriso a 32 denti. La Yamaha è apparsa in gran forma nel corso dei test di MotoGP che per la prima volta mettevano a confronto in questo 2020 tutte le moto in competizione. La M1, enigmatica sotto certi aspetti nelle annate passate, ha fatto vedere velocità e consistenza e di ciò ne ha giovato il buon Fabio Quartararo.

El Diablo nei tre giorni asiatici ha posto il proprio marchio costantemente e l’en plein è stata garantita da un connubio mezzo-pilota invidiabile. Del resto, il transalpino ha vissuto l’esperienza malese come fosse al Luna Park. Per la prima volta, infatti, ha potuto provare la versione ufficiale della Yamaha e sul piano velocistico ha espresso valori notevolissimi. Riscontri che rafforzano la dirigenza circa l’accordo fatto con Fabio in prospettiva 2021, a discapito di Valentino Rossi.

E’ lui, quindi, l’anti-Marc Marquez? Se si guarda solo ai tempi sul giro la risposta è affermativa. Già l’anno passato, con una Yamaha “clienti”, in talune circostanze il rookie aveva fatto sudare il “Cannibale”. Disponendo di una specifica “Factory”, il discorso potrebbe farsi interessante e, diciamocelo, un po’ tutti lo sperano. L’egemonia “Marqueziana”, per quanto bella nel suo stile aggressivo e sempre al limite, alimenta poco interesse nella classe regina. Ecco quindi che l’investitura sul centauro d’Oltralpe è basata su dati oggettivi, ma anche sulla speranza di trovare delle alternative al fuoriclasse nativo di Cervera.

Dalla parte del pilota della Yamaha Petronas ci sono un ottimo feeling con la moto e anche i problemi della Honda, con un Marc ancora rallentato da una spalla destra non al meglio. Non a caso si parla di un nuovo intervento chirurgico. Disgrazie altrui di cui potrebbe approfittare il francesino. C’è però un “Ma”. Ebbene, sui long run qualcosa da rivedere c’è e in Malesia ciò si è evidenziato nel confronto con il compagno di marca Maverick Vinales. Il Top Gun del Motomondiale ha fatto vedere i sorci verdi a tutti con benzina nel serbatoio e quindi potrebbe essere lui a prendersi la scena? Vedremo…

Foto: LaPresse