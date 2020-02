Mondiali biathlon Anterselva 2020: programma 13 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2020 di biathlon sono arrivati. Oggi sulle nevi della storica località di Anterselva i migliori atleti si confronteranno fino a domenica 23 febbraio per dodici competizioni totali che, come sempre, a differenza delle altre discipline invernali assegneranno punteggio anche per la Coppa del mondo.

Grandissima attesa per la prima prova di questa rassegna iridata, la staffetta mista dove l’Italia verrà rappresentata da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Nel recente passato questo format ha regalato sempre enormi soddisfazioni e le speranze di partire subito col botto sono più che fondate. La Norvegia parte favorita su tutti, potendo contare su due assi sia al maschile che al femminile come Roeiseland, Eckhoff e i fratelli Boe, mentre la Francia proverà a rompere gli equilibri con Simon, Braisaz, Fourcade e Fillon Maillet. Per il podio attenzione soprattutto a Germania, Svezia e Russia.

La staffetta mista dei Mondiali di biathlon di Anterselva, oltre che come di consueto su Eurosport, sarà trasmessa eccezionalmente in diretta tv anche in chiaro su RaiSport. Per seguire gli eventi in streaming da pc, smarthpone e tablet si potrà usare le varie piattaforme in abbonamento Sky Go (solo Eurosport 1) ed Eurosoport Player, oltre che gratuitamente nella sezione Live Broadcasting del sito ufficiale biathlonworld.com, con commento in inglese.

OA Sport, come sempre, vi offrirà la diretta live testuale della competizione.

13 FEBBRAIO – MONDIALI BIATHLON ANTERSELVA 2020

13 FEB 2020, ore 14:45: 4×6 km Staffetta mista (W+M) con Vittozzi, Wierer, Hofer e Windisch

Diretta tv su RaiSport e Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, biathlonworld.com

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: F.Angiolini