Maverick Vinales, MotoGP: “Il Mondiale? Molto difficile, Marquez è a un livello molto alto. Possiamo lottare per le gare”

Maverick Vinales è uscito col morale alto dai Test MotoGP che sono andati in scena nel weekend a Sepang. Lo spagnolo ha infatti brillato in sella alla sua Yamaha, risultando il più veloce sul passo gara e traendo ottime indicazioni da una moto che al momento sembra essere ben performante e pronta per dire la sua nel corso del Mondiale che scatterò il prossimo 8 marzo in Qatar.

Il team di Iwata non ha nascosto il sogno di lottare per il titolo mondiale contro il fuoriclasse Marc Marquez ma Maverick Vinales è stato molto cauto in un’intervista concessa a Motorsport Magazine: “Per il campionato sarà molto difficile perché Marc è ad un livello molto alto e la Ducati è molto veloce. Ma abbiamo l’opportunità di essere lì e di vincere gare. Non siamo lontani adesso, siamo molto vicini. Se avremo più velocità massima e una migliore frenata saremo almeno in grado di lottare per la vittoria nelle gare”.

L’iberico si è soffermato sulla velocità del mezzo a sua disposizione: “È molto importante guadagnare almeno cinque o sei km/h perché in questo modo potremmo usare la scia delle altre moto. La trazione in accelerazione è simile a quella dei rivali perché la scorsa stagione abbiamo fatto un grande passo con l’elettronica, specialmente sul gas. Abbiamo anche migliorato il telaio, ma il motore è una storia diversa”.

Foto: Lapresse