Maribor-Scandicci in tv oggi: orario, programma, streaming Champions League volley femminile

Oggi, 18 febbraio, Savino del Bene Scandicci torna in campo per la sfida decisiva di Champions League volley contro Maribor. Una partita molto importante per le ragazze di Luca Cristofani che si giocano il passaggio ai quarti di finale della massima competizione europea.

Le toscane con una vittoria avrebbero la certezza matematica di superare il turno tra le tre migliori seconde. Ad onor de vero Scandicci potrebbe anche conquistare il primo primo posto portando a casa la vittoria e con una concomitante sconfitta del Vakifbank in casa contro Kaliningrad.

La trasferta in terra slovena sembra tutt’altro che impossibile visto che Maribor non ha ancora ottenuto nemmeno un punto. Il coach delle toscane si affiderà al talento tra le altre di Samantha Bricio, Magdalena Stysiak, Elena Pietrini e Jovana Stevanovic azionate dalla regia di Ofelia Malinov.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Maribor-Scandicci, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

MARIBOR-SCANDICCI, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA, ORARIO E TV

MARTEDì 18 FEBBRAIO:

18.00 Maribor vs Scandicci

Diretta streaming DAZN

Foto: Valerio Origo