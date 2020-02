Conegliano-Nantes in tv oggi: orario, programma, streaming Champions League volley femminile

Oggi martedì 18 febbraio si gioca Conegliano-Nantes, match valido per la Champions League 2020 di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso si conclude la fase a gironi, le Pantere scenderanno in campo senza nulla da chiedere: sono già certe del primo posto nella Pool D e sono anche sicure di essere teste di serie nel sorteggio dei quarti di finale. Si preannuncia dunque una partita interlocutoria per le Campionesse d’Italia che sono reduci dalla netta vittoria contro Novara in campionato dove sono prime in classifica.

Coach Daniele Santarelli potrebbe operare un massiccio turnover lasciando a riposo le varie fuoriclasse Paola Egonu, Miriam Sylla, Joanna Wolosz, Kimberly Hill. Le francesi, seconde nel girone a due vittorie di distacco dalle venete che hanno vinto le prime cinque partite, si giocano il tutto per tutto: sono obbligate a vincere per sperare di essere tra le tre migliori seconde che accedono ai quarti di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Conegliano-Nantes, match valido per la Champions League 2020 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Loading...

Loading...

CONEGLIANO-NANTES, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO:

19.00 Carraro Imoco Conegliano vs Nantes VB

CONEGLIANO-NANTES, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo