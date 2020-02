Borussia Dortmund-Psg in tv oggi: orario, programma, streaming, formazioni

Prenderanno il via questa sera gli ottavi di finale di Champions League con le gare d’andata Una delle sfide più interessanti si giocherà Westfalenstadion tra Borussia Dortmund-Psg. Scenderanno in campo alcuni dei giocatori più forti del pianeta. Ci si attende match abbastanza equilibrato, ricco di emozioni e di colpi di scena.

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 3-4-2-1 con Sancho e Hazard a sostenere il giovane talento Haaland. Attualmente i tedeschi occupano la terza piazza in Bundesliga e sembrano in netta ripresa dopo un periodo non semplice. Tuchel torna a Dortmund da avversario e si affiderà al talento di Neymar, Icardi e Mbappé per far male alla sua ex squadra. Complicato stabilire da che parte pendano i favori del pronostico, di certo ci si attende grande spettacolo e gol.

Di seguito il programma completo e le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Psg gara d’andata degli ottavi di Champions League. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e in streaming su Sky Go.

BORUSSIA DORTMUND-PSG PROBABILI FORMAZIONI

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Zagadou, Hummels, Piszczek; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard; Haaland.

PSG (4-4-2): Navas; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat; Di María, Gueye, Verratti, Neymar; Icardi, Mbappé.

BORUSSIA DORTMUND-PSG PROGRAMMA, ORARIO E TV

MARTEDì 18 FEBBRAIO

Ore 21.00 Borussia Dortmund-PSG

Diretta tv Sky Sport Football

Diretta streaming Sky Go

Foto: Lapresse