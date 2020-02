Lotta, Giovanni Freni è quinto nei -55 kg della greco-romana agli Europei di Roma 2020

Si chiude con una notizia negativa per l’Italia la seconda giornata degli Europei di lotta in corso a Roma: nella greco-romana perde nella finale per la medaglia di bronzo Giovanni Freni, che nella categoria di peso non olimpica dei -55 kg viene superato dall’azero Eldaniz Azizli, il quale si impone per superiorità, con incontro interrotto sul 9-0.

Dura appena 1’06” la finalina per il terzo posto continentale: la prima proiezione arriva dopo 10″ e dopo altri 5″ l’azzurro viene spinto fuori dalla materassina per il 3-0. A 5’09” dal termine arriva la proiezione da quattro punti che vale il 7-0, infine a 4’54” arriva la presa che vale il 9-0 che sancisce la fine anticipata della sfida.

Foto: Luigi Mariani LPS