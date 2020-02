Lotta, Europei Roma 2020: assegnati gli ultimi cinque titoli continentali nella greco-romana

Assegnati gli ultimi cinque titoli continentali della greco-romana agli Europei di lotta in corso a Roma: per l’Italia sono arrivati a medaglia d’argento di Nikoloz Kakhelashvili nella categoria olimpica dei -97 kg ed il quinto posto di Ciro Russo nella categoria non olimpica dei -82 kg, inoltre domani ci sarà Dalma Caneva nella finale per l’oro nella categoria olimpica dei -68 kg della femminile. Non ci saranno invece azzurre nei ripescaggi.

CATEGORIE OLIMPICHE

Nei -60 kg l’oro va all’armeno Gevorg Gharibyan, che supera il turco Kerem Kamal, mentre i bronzi vanno al georgiano Amiran Shavadze ed all’azero Murad Bazarov, mentre nei -67 kg si impone il norvegese Morten Thoresen, che sconfigge il russo Nazir Rachidovitch Abdullaev, mentre i bronzi sono dell’armeno Karen Aslanyan e del lituano Kristupas Sleiva, infine nei -97 kg il titolo va all’armeno Artur Aleksanyan, che sconfigge l’azzurro Nikoloz Kakhelashvili, mentre i bronzi vanno al russo Aleksandr Golovin ed al turco Cenk Ildem.

CATEGORIE NON OLIMPICHE

Nei -72 kg l’oro va al collo del tedesco Frank Staebler, che batte il georgiano Iuri Lomadze, mentre i bronzi vanno al turco Selcuk Can ed all’azero Ulvu Ganizade, mentre nei -82 kg vince l’azero Rafig Huseynov, che supera il bulgaro Daniel Tihomirov Aleksandrov, mentre i bronzi vanno al tedesco Hannes Wagner ed allo svedese Bogdan Kourinnoi.

