Lotta, Europei 2020: le speranze di medaglia dell’Italia. Frank Chamizo la punta, ma non sarà solo

Per tutta la prossima settimana al PalaPellicone di Ostia, già sede dei Campionati italiani e delle Ranking Series, si disputeranno gli Europei senior di lotta: la rassegna continentale scatterà lunedì 10 per cocludersi domenica 16 febbraio. Saranno in tutto ben sette le giornate di gare nelle quali saliranno sulle materassine le 30 categorie di peso di greco-romana, femminile e stile libero, che entreranno in gara in quest’ordine.

L’Italia avrà il contingente quasi al completo, per un totale di 29 rappresentanti, portando tutti i campioni italiani, con le eccezioni della presenza di Frank Chamizo Marquez, assente agli Assoluti, nello stile libero, della defezione di Enio Kertusha nella greco-romana, e della presenza di Teresa Lumia nella femminile.

L’Italia arriva dalla scorsa edizione nella quale aveva portato a casa tre medaglie: certamente l’asso tra le fila azzurre è Frank Chamizo Marquez, alla ricerca del quarto sigillo continentale, dato che è campione continentale in carica nei -74 kg, dopo i successi nei -65 kg e nei -70 kg.

Nello stile libero l’Italia giocherà però altre due carte da podio, ovvero Givi Davidovi nei -57 kg ed Abraham Conyedo nei -97 kg, mentre nella femminile proverà a difendere l’argento della scorsa edizione Aurora Campagna nei -62 kg: è lei l’azzurra che nutre le maggiori ambizioni di podio.

Loading...

Loading...

La terza medaglia azzurra non potrà essere difesa: spicca infatti l’assenza nella greco-romana di Daigoro Timoncini, infortunato, bronzo continentale in carica, ma la principale carta da podio dell’Italia potrà essere, in questa specialità, Nikoloz Kakhelashvili nei -97 kg, già vincitore nelle Ranking Series.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UWW