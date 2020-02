Lotta, Europei 2020: i convocati dell’Italia ai raggi X. Frank Chamizo alla ricerca del poker continentale

Gli Europei senior di lotta si disputeranno al PalaPellicone di Ostia, già sede dei Campionati italiani e delle Ranking Series. La rassegna continentale si disputerà da lunedì 10 a domenica 16 febbraio: saranno infatti ben sette le giornate di gare nelle quali saliranno sulle materassine le 30 categorie di peso di greco-romana, lotta femminile e stile libero, che entreranno in gara in quest’ordine. L’Italia avrà il contingente quasi al completo, per un totale di 29 rappresentanti, portando tutti i campioni italiani, con le eccezioni della presenza di Frank Chamizo Marquez, assente agli Assoluti, nello stile libero, della defezione di Enio Kertusha nella greco-romana, e della presenza di Teresa Lumia nella femminile.

Dunque saranno in gara gli azzurri che si sono fregiati del titolo italiano in quasi tutti i casi: spicca l’assenza nella greco-romana di Daigoro Timoncini, infortunato, che non potrà difendere il bronzo continentale conquistato nella scorsa edizione, ma la principale carta da medaglia dell’Italia potrà essere, in questa specialità, Nikoloz Kakhelashvili, già vincitore alle Ranking Series. Proseguendo nell’ordine di ingresso sulle materassine, passando alla femminile ecco che avrà il difficile compito di difendere l’argento della scorsa edizione Aurora Campagna, infine nello stile libero l’Italia avrà tre punte, con Frank Chamizo alla ricerca del quarto sigillo continentale (è campione continentale in carica), mentre Givi Davidovi ed Abraham Conyedo potranno essere buone carte da medaglia in casa Italia.

CAMPIONI ITALIANI LOTTA E CONVOCATI AGLI EUROPEI SENIOR ROMA 2020

TITOLI INDIVIDUALI

STILE LIBERO

57 kg Givi Davidovi (Asd Cus Torino)

61 kg Simone Vincenzo Piroddu (Athlon Sassari)

65 kg Abdellatif Mansour (Cus Torino Asd)

70 kg Gianluca Talamo (Wrestling Liuzzi)

74 kg Giuseppe Rinella (Fiamme Oro Roma) sarà presente Frank Chamizo Marquez, assente agli Assoluti

79 kg Salvatore Diana (Fiamme Rosse – Vigili del Fuoco)

86 kg Aron Caneva (C.S. Esercito Roma)

92 kg Simone Iannattoni (Fiamme Oro Roma)

97 kg Conyedo Ruano Abraham De Jesus (Cisa Faenza)

125 kg John Malo Ryan (Zerocento)

GRECO-ROMANA

55 kg Giovanni Freni (Fiamme Oro Roma)

60 kg Jacopo Sandron (C.S. Esercito Roma)

63 kg Enio Kertusha (Lotta Club Rovereto) l’Italia non avrà rappresentanti

67 kg Ignazio Sanfilippo (Fiamme Azzurre)

72 kg Riccardo Glave (Cus Torino Asd)

77 kg Matteo Maffezzoli (Fiamme Oro Roma)

82 kg Ciro Russo (Fiamme Oro Roma)

87 kg Mirco Minguzzi (Imolese Lotta)

97 kg Nikoloz Kakhelashvili (Cisa Faenza)

130 kg El Mahdi Roccaro (Fiamme Oro Roma).

FEMMINILE

50 kg Emanuela Liuzzi (G.S.Carabinieri Roma)

53 kg Sara Ettaki (S.S.D. Cap Como)

55 kg Ambra Campagna (Portuali Savona)

57 kg Arianna Carieri (Wrestling Liuzzi)

59 kg esito non comunicato sarà presente Teresa Lumia

62 kg Aurora Campagna (Fiamme Oro Roma)

65 kg Veronica Briaschi (Chiavari Ring)

68 kg Dalma Caneva (CS Esercito)

72 kg Enrica Rinaldi (Cisa Faenza)

76 kg Eleni Pjollaj (Fiamme Oro Roma)

