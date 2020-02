Lotta: Enrica Rinaldi sfiora la medaglia di bronzo ma è quinta nei -72 kg agli Europei di Roma 2020

Grandissima delusione al PalaPellicone di Ostia per i colori azzurri, con la sessione serale delle quinta giornata di gare degli Europei 2020 che si è conclusa con la bruciante sconfitta in extremis di Enrica Rinaldi nella finale per il terzo posto della categoria non olimpica -72 kg. L’azzurra è arrivata veramente ad un soffio dalla prima medaglia di peso della carriera a livello senior davanti al proprio pubblico, ma nel finale si è fatta sorprendere dall’attacco decisivo della rumena Catalina Axente dovendo così accontentarsi del quinto posto conclusivo.

Combattimento estremamente tattico ed equilibrato, condizionato fortemente dall’ordine cronologico deciso dagli arbitri per sanzionare le atlete per passività. Rinaldi è la prima ad essere penalizzata dopo un paio di minuti passando in svantaggio di un punto prima della pausa. Alla ripresa la nostra portacolori aumenta di intensità e costringe l’avversaria alla passività, riportandosi in parità sull’1-1 a 1’40” dalla fine. Con il vantaggio della priorità a suo favore, alla lottatrice tricolore basterebbe difendersi fino al termine dell’incontro per aggiudicarsi il bronzo ma Axente riesce a mettere a segno l’attacco decisivo da 2 punti con 10″ rimasti ancora sul cronometro. Negli ultimi secondi Rinaldi tenta il tutto per tutto senza successo, subendo anche l’atterramento dell’1-5 conclusivo.

Foto: LPS/Luigi Mariani